Кандидат от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" заявил о грубом нарушении регламента во время выборов председателя Киевского облсовета и будет судиться

Ярослав Москаленко обещает подать на членов счетной комиссии в суд.

Кандидат на должность председателя Киевского областного совета Ярослав Москаленко снял свою кандидатуру из-за нарушения регламента счетной комиссией и заявил, что подаст в суд. Об этом он сказал во время общения с журналистами перед объявлением результатов голосования.

Москаленко отметил, что счетная комиссия допустила грубое нарушение регламента Киевского областного совета, а именно пункта 12 статьи 25. Речь идет о том, что в бюллетень вписали только одного кандидата – представителя "Слуги народа" Александра Склярова. Если этот кандидат не набрал бы необходимых 43 голоса, тогда депутаты голосовали ли бы за другого кандидата, которым был Москаленко.

По мнению депутатов от партий "ЗА МАЙБУТНЄ" и "Европейская Солидарность", это грубое нарушение демократических принципов и регламента облсовета.

"Я заявил о самоотводе еще до того, как стали известны результаты голосования. Они запустили бюллетень с одним кандидатом и, имея большинство, протянули его через зал. Я не хочу принимать в этом участия. Политическая сила "Европейская солидарность" поддержала меня в этом", – заявил Ярослав Москаленко.

Депутат отмечает, что его политсила настаивает на том, чтобы процедура голосования была законной и соответствовала регламенту.

"Если Александр Скляров все же не набрал 43 голоса, то я предложу дальше идти по полной законной процедуре. И следующие выборы, если они состоятся, пройдут абсолютно законно и в бюллетене будут все кандидаты, которые хотят принять участие в выборах главы Киевского областного совета", – добавил Москаленко.

В любом случае, депутат обещает подать на членов счетной комиссии в суд.

"Мы, как две честные и порядочные политсилы, которые хотят жить и работать законно, будем обжаловать этот акт и защищать свои права в суде", – заявил Москаленко.

Напомним, в Киевском облсовете уже проходило голосование за председателя, во время которого кандидат от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" получил 42 голоса из необходимых 43.

"ЗА МАЙБУТНЄ" обвинили три фракции совета – "Слуга народа", "Батькивщина" и ОПЗЖ — в нечестной политической борьбе и давлении на собственных депутатов, которых заставляли голосовать за кандидата от "слуг" Александра Склярова.

В соответствии с абзацем первым пункта 12 статьи 25 Регламента Киевского областного совета тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней. В бюллетень по выборам должностных лиц Совета включаются все выдвинутые кандидатуры, которые дали согласие баллотироваться. Они указываются в бюллетене в алфавитном порядке. Другой процедуры Регламент не устанавливает. То есть бюллетень должен быть только один и только со всеми фамилиями кандидатов.