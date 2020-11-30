Назван победитель выборов мэра Черновцов

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65%.

Во втором туре выборов мэра Черновцов победил бизнесмен Роман Кличук. Он опередил своего соперника почти на 20%.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на данные городского избиркома.

Отмечается, что кандидат от партии "Единая Альтернатива" Кличук набрал 59,54% голосов избирателей. За его оппонента Виталия Михайлишина проголосовали 37,5% избирателей.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65%.

При этом явка избирателей в день голосования по выборам Черновицкого городского головы 25 октября года составила 29,5%, а в целом по Украине – 36,88%.

Результаты голосования по выборам Черновицкого мэра должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.

В первом туре 25 октября Кличук получил 15 350 голосов избирателей (27,29%), Виталий Михайлишин – 11 998 (21,33%). Активность избирателей составила почти 35%. 29 ноября прошел второй тур местных выборов на должность председателя Черновицкого городского совета.

Ранее Кличук был депутатом Черновицкого областного совета от "Батькивщины", пытался попасть в Верховную раду по спискам "Самопомичи". Кличук является владельцем компании "Рома", которая занимается оптовой продажей алкогольных напитков, продуктов питания и табачных изделий. Владеет фирмой "Гойра групп", которая объединяет несколько ресторанов.