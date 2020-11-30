Экс-командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко окончательно лишили воинских званий

Семенченко с 2016 года пытался через суды оспорить лишение его званий "капитан резерва" и "майор резерва".

Народный депутат 8 созыва от "Самопомощи" и бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко с 2016 года оспаривал в разных инстанциях решение о лишении его воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва". Однако 19 ноября 2020 года Верховный Суд Украины поставил точку в этой истории, окончательно лишив Семенченко званий, о чем свидетельствует постановление суда на сайте "Судебная власть" и опубликованная СМИ копия постановления.

"Уточним, что экс-командир батальона "Донбасс" и депутат Верховной Рады Семен Семенченко был окончательно и бесповоротно лишен возможности пользоваться офицерским званием", — сообщили в Telegram-канале "Наблюдатель".

Фото: УП

22 декабря 2015 года и.о. командующего Нацгвардии Украины лишил Семенченко воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва". Приказ был обнародован в январе 2016 года. Согласно позиции прокуратуры, Вышгородский районный военный комиссариат выдал Семену Семенченко "заведомо ложное временное удостоверение". Следователи считали, что этот поддельный документ Семенченко использовал для того, чтобы его приняли на военную службу в части №3027 (батальон "Донбасс").

Семенченко попытался оспорить решение о лишении его званий, и 14 сентября 2016 года Окружной админсуд Киева полностью удовлетворил иск тогдашнего нардепа. Однако уже 4 ноября 2016 года Киевский апелляционный админсуд отменил это постановление. В 2019 году дело направили рассматривать в Шестой апелляционный админсуд, но и он поддержал сторону Нацгвардии. Последней инстанцией стал Верховный Суд Украины, который иск бывшего нардепа не поддержал.

Отметим, летом 2019 года Семенченко заявил, что "пребывание в Раде" ему "уже не помогает, а мешает в борьбе за Украину". По словам Семенченко, "для многих людей ты один из четырехсот с лишним "мудаков из Верховной Рады", потому он решил не баллотироваться в новый созыв.