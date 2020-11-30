Александра Мамая признали мэром Полтавы за минуту до окончания срока подведения итогов голосования

Теперь официально установлены все победители второго тура выборов 22 ноября.

Городская избирательная комиссия Полтавы по результатам пересчета голосов признала Александра Мамая из партии "За Будущее" победителем прошедшего 22 ноября второго тура выборов мэра города.

Как сообщает издание "Полтавщина", решение датировано 23:59 27 ноября, то есть временем за минуту до конца срока, отведенного на подведение итогов голосования.

Копии протоколов были опубликованы еще 26 ноября, однако для объявления официальных результатов выборов Полтавского городского головы членам городской ТИК необходимо учесть протоколы УИК из сел, входящих в Полтавскую объединенную общину, что заняло время. Таким образом, в ночь с 27 на 28 ноября, после 5 дней подсчета и пересчета бюллетеней, Полтавская городская территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов городского головы Полтавы.

В итоге победитель – Александр Мамай – получил 31 429 "за", или 51,5% голосов полтавчан, а его конкурент от "Слуги народа" Сергей Иващенко собрал только 28 227 "галочек" от избирателей, или 46,2% голосов. Недействительными были признаны 2,27% бюллетеней. Отметим, что явка во втором туре по городу составила 25,8%, что коррелирует со средней явкой на голосовании во втором туре по стране. К примеру, явка во втором туре в Черновцах, не дотянула и до 23%.

Следует отметить, что кандидат Сергей Иващенко признал свое поражение еще утром 23 ноября, после объявления экзитполов, которые мало отличались от окончательных результатов голосования. Александр Мамай уже в третий раз избирается мэром Полтавы.