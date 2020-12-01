Кличко принял присягу мэра Киева (фото, видео)
Избранный в третий раз мэр пообещал создавать условия для комфортной жизни киевлян, а также сделать все, чтобы Киев стал современной европейской столицей.
Виталий Кличко во вторник, 1 декабря, во время первой сессии Киевского городского совета IX созыва принял присягу мэра Киева. Об этом сообщает в пресс-служба Киевсовета.
В зале зарегистрировались 107 новоизбранных депутатов.
В начале заседания глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова зачитала постановление и объявила результаты выборов городского головы и депутатов Киевского городского совета.
После этого Кличко принял присягу и получил удостоверение Киевского городского головы.
Мэр столицы в своей речи пообещал создавать условия для комфортной жизни киевлян, а также сделать все, чтобы Киев стал современной европейской столицей. Он заявил, что в столице Украины будет изменена вся система власти, с тем, чтобы она стала прозрачной и доступной для киевлян.
Также он пообещал бороться с коррупцией.
"Я заявляю: в Киеве объявлена нулевая терпимость к коррупции", — подчеркнул новоизбранный мэр.
Отметим, на местных выборах 2020 года Кличка переизбрали мэром Киева в первом туре с результатом 50,52%.