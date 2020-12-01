Борьба с "клонами" на выборах: в Раде зарегистрировали законопроект

Во время местных выборов 2020 года полиция открыла 11 уголовных дел против кандидатов-"клонов".

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменения в Избирательный кодекс для борьбы с кандидатами-"клонами" на выборах. В частности, предлагается обязать территориальные избирательные комиссии и ЦИК указывать в бюллетенях предыдущие фамилии кандидатов, если те были изменены в течение шести месяцев до дня выборов.

Автором законопроекта числится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. На текущий момент документ направили на рассмотрение профильного Комитета ВРУ.

Так, на местных выборах 2020 года распространенной практикой была смена фамилии технических кандидатов на фамилии оппонентов для оттягивания голосов их избирателей. В начале октября Нацполиция рапортовала, что они открыли 11 уголовных дел из-за регистрации во время избирательного процесса кандидатов-"клонов".

В частности, на выборах мэра Умани зарегистрировали сразу двух "клонов" мэра города Александра Цебрия.

А на парламентских выборах 2019 года против кандидата от "Слуги народа" Александра Дубинского на 94-м округе (Киевская область) выдвинули сразу троих "клонов" с похожими фамилиями. По заявлению ОПОРы, на парламентских выборах 2019 года шестеро "слуг народа" проиграли выборы из-за двойников.

Напомним, Фокус рассказывал, как на выборах используется технология двойников.