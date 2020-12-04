Противостояние в Одесском облсовете: блокирование трибуны и массовая драка (видео)

Оппозиционные политсилы потребовали от ТИК зарегистрировать нескольких депутатов от партии "За будущее!".

В сессионном зале Одесского облсовета весь день продолжалось блокирование трибуны представителями партий ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За будущее!", которые не дали возможности открыть работу первой сессии.

Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции потребовали от территориальной избирательной комиссии зарегистрировать нескольких депутатов от партии "За будущее!".

"Мы не разблокируем трибуну, пока ТИК не зарегистрирует всех представителей партии "За будущее!" , – заявил журналистам выдвиженец ОПЗЖ Алексей Кобыльников.

Такой же позиции придерживаются и другие представители оппозиционных политсил..

Их противостояние с выдвиженцами партий "Слуга народа", "Доверяй делам", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" усилилось после того, как Яна Фрейман из "Партии Шария" порвала регистрационный лист и, таким образом, сорвала регистрацию участников сессии.

Как сообщается, в зале произошла массовая потасовка, в ходе которой депутаты сломали несколько столов и кресел.

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У народного депутата от ОПЗЖ Татьяны Плачковой подозрение на перелом руки.

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Одесский фотокорреспондент Максим Войтенко так описал происходящее в Facebook:

"Депутат от Шария порвала список депутатов. Вызвали полицию, она потопталась в зале и ушла. Депутат Плачкова кричала, что её побили копы. Опзж кричало: Да что же вы, с*ки, делаете!ʼ. На восьмом часу ОПЗЖ начало с хохотом кричать ʼЯнукович!ʼ, а их оппоненты из зала ʼЮли волю!ʼ. Я попал в Верховную Раду в год 2006-ой".

Напомним, Одесская областная территориальная избирательная комиссия 10 ноября огласила результаты выборов в Одесский областной совет.

Пятипроцентный барьер преодолели семь партий: