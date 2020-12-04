Татаров: пикет возле ОПУ организован представителями антиукраинских сил

"Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований", заявил председатель ОПУ.

Пикет возле Офиса Президента Украины с требованием отставки Олега Татарова был организован представителями антиукраинских сил. Об этом заместитель председателя ОПУ сообщил на своей странице в Фейсбуке:

"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление".

"Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна — только украинские интересы и формирования исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний", — отметил Татаров.