"Слуга народа" против ОПЗЖ. В Кривом Роге начались повторные выборы мэра

С 8 часов утра в городе открылись 294 избирательных участка.

В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге начались повторные выборы мэра. Все избирательные участки открылись вовремя и без нарушений. Об этом сообщает Криворожский отдел полиции в Facebook.

С 8 часов утра в городе начали работу 294 избирательных участка, голосования продлится до 20:00.

Отмечается, что в "день тишины" в полиция города не поступало сообщений о каких-либо нарушениях избирательного законодательства. Сегодня же около 1 тыс. полицейских несут службу на избирательных участках города.

По данным Центральной избирательной комиссии, в повторном голосовании на выборах мэра города имеют право принять участие 485 тыс. местных жителей.

За победу на местных выборах в Кривом Роге борются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (в первом туре получил 25,94% голосов) и кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Напомним, что повторные выборы мэра Борисполя перенесли на 2021 год. Победитель выборов и действующий тогда мэр Анатолий Федорчук скончался от осложнений коронавируса еще до объявления официальных результатов.