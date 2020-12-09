Как констатировал Чаплыга, результаты мэрских выборов в Кривом Роге показали, что за счет одного только имени Владимира Зеленского теперь выборы не выиграешь.

Выборы мэра Кривого Рога - это также пример того, как работают современные политические бренды. Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Как констатировал Чаплыга, результаты мэрских выборов в Кривом Роге показали, что за счет одного только имени Владимира Зеленского теперь выборы не выиграешь.

"Пример с выборами в Кривом Роге - это еще и история о том, как работают политические бренды. Чуть больше года назад благодаря бренду Зеленского выборы мог выиграть любой мистер X с нулевой узнаваемостью и минусовой харизмой. Но Кривой Рог показал, что теперь есть бренды посильнее, а на одном только имени Зеленского выборы больше не выиграешь", - отметил активист.

По словам Чаплыги, проигрыш в Кривом Роге стал настоящим "Ватерлоо" для Зеленского и его партии, которых разгромила "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Настоящее Ватерлоо" для Зеленского - именно так вчера в эфире эксперты окрестили то, что произошло в Кривом Роге, где партия Медведчука вчистую "уделала" Слуг на их поле с учетом форы, которая была у Слуг из-за снятия с выборов очевидного фаворита и прямой поддержки олигарха Рината Ахметова", - пояснил автор.

Чаплыга пришел к выводу, что личный политический бренд Виктора Медведчука оказался сильнее и бренда Зеленского, и Ахметова.

"А если смотреть более системно, то выходит, что личный бренд Медведчука оказался сильнее, чем личный бренд Зеленского, который тот пытался транслировать на Слуг и их кандидата в родном для себя городе. И сильнее, чем деньги и медиаресурсы Ахметова", - сделал вывод политический активист и блогер Михаил Чаплыга.