Киевсовет начал рассмотрение бюджета столицы на 2021 год - основные показатели

По решению горсовета Киева депутаты приступают к рассмотрению проекта бюджета на следующий год и Программы экономического и социального развития города на три года.

За решение приступить к рассмотрению проектов проголосовало 93 депутата.

Согласно проекту, доходы в бюджет Киева в 2021 году ожидаются на уровне 59 млрд 171 млн гривен, сообщают в пресс-службе Киевсовета.

Бюджет столицы увеличится на 1,3%, по сравнению с бюджетом нынешнего года. Расходы ожидаются в объеме 56,6 млрд гривен.

Больше всего денег планируют выделить на образование – 24,4 млрд гривен. На транспорт и дорожное хозяйство – 8,8 млрд, здоровье – 5,6 млрд и социальное обеспечение – 5 млрд.

Согласно программе экономического и социального развития на ремонты и строительство инфраструктуры город планирует выделить более 8 миллиардов гривен.

За программу социально-экономического развития 2021-2023 гг. и бюджет города планируют проголосовать 24 декабря.