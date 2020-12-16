Министром здравоохранения может стать известный лоббист кодеинсодержащих препаратов Пасечник

Пасечник посодействовал также возвращению на украинский рынок запрещенного кодеинсодержащего индийского препарата

Вскоре после Нового года ожидается объявление имени нового министра здравоохранения, пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в парламенте и Кабмине. Судьба Максима Степанова, по данным издания, уже решена, осталось определиться с преемником.

По данным источников агентства, новым министром могут стать несколько человек: действующий главный санитарный врач Виктор Ляшко, бывший министр здравоохранения Уляна Супрун и кардиохирург Борис Тодуров. Однако у всех перечисленных кандидатур, пишет издание, намного меньше шансов, по сравнению с Михаилом Пасечником, являющимся сегодня советником главы Офиса президента по вопросам исследования препаратов против COVID-19.

РБК-Украина приводит несколько страниц из биографии потенциального будущего министра.

По данным издания, в последний раз Пасечник активно появлялся в публичной плоскости в 2014 году, когда его назначение на пост главы Гослекслужбы пролоббировал «один из самых влиятельных фармацевтов Петр Багрий». Гослекслужба, объясняется в материале, — это «орган, отвечающий за лицензирование и контроль над производством и торговлей лекарствами».

Багрия связывают с одесским предприятием «Интерхим», производящим «аптечный наркотик» №1 в Украине, препарат «Кодтерпин».

Пасечник посодействовал также возвращению на украинский рынок запрещенного индийского препарата «Кофекс», который, как и «Кодтерпин» является кодеиносодержащим. «Кодтерпин», как и индийский «Кофекс» широко используется для приготовления наркотика «крокодил», — объясняется в материале.

Возвращение «Кофекса» в Украину произошло сразу же после назначения Пасечника главой Гослекслужбы. Тогда же большая партия этого препарата была обнаружена на складах компании «Фалби», совладельцем которой является Пасечник.

«Фалби» была создана в 1994 году и в свое время была одной из крупнейших в Украине сетью аптек. Однако Пасечник, пишут журналисты, «набрал много долгов, как у производителей, так и у дистрибуторов. Был даже взят кредит в государственном Укрэксимбанке на $40 млн». В конце апреля этого года была начата процедура банкротства «Фалби». По долгам с кредиторами, как пишет издание, Пасечник так и не рассчитался.

Также РБК-Украина приводит еще один эпизод из прошлого Пасечника, датированный 2002-2003 годами, когда он в МОЗ занимал ряд должностей, связанных с контролем оборота медицинских препаратов.

КРУ за этот период выявила в Минздраве многомиллионные растраты. По данным Временной следственной комиссии Верховной Рады, «ООО «Фалби» при наличии значительных нарушений условий поставки лекарственных средств практически постоянно выигрывало тендеры в Минздраве Украины, что указывает на соответствующее покровительство компании чиновником».

«Массовая вакцинация украинцев, которая уже не за горами, также может сопровождаться многомиллиардными потоками бюджетных средств, в освоении которых у Пасечника, судя по всему, имеется богатый опыт», — предупреждает издание.