Игры престолов. Кто подсидит премьера Шмыгаля

В Офисе президента задумываются переформатировать Кабинет министров в 2021 году. Что об этом известно, рассказывает Фокус.

Под новый год украинская власть решила слегка обновить состав Кабинета министров. Известно, что во фракции "Слуга народа" (СН) намерены избавиться от исполняющих обязанностей министра. Выполнить эту задачу их вынуждает ранее принятый закон, полностью лишивший и.о. права принимать важные решения. Сейчас в Кабмине таких два человека – и.о министра образования Сергей Шкарлет и и.о. министра энергетики Юрий Бойко. Первого в СН хотят повысить до министра, хотя не все во фракции готовы голосовать. А кресло министра энергетики власть предложила экс-исполнительному директору НАК "Нафтогаз" Юрию Витренко. Его же видят первым вице-премьером с последующим ростом до второго лица в стране.

Из министра в премьеры

О возвращении Витренко в большую политику заговорили недавно. По информации Фокуса, с ним Офис президента (ОП) вел переговоры на протяжении месяца, предлагая возглавить министерство энергетики, куда уже давно пытаются найти достойную кандидатуру.

На заседании фракции СН во вторник, 15 декабря, Витренко пообщался с депутатами и представил свое видение работы в Кабмине. Как сообщает собеседник Фокуса из монобольшинства, кандидат в министры устроил практически всех и многие готовы отдать за него свой голос.

Для окружения президента важна такая поддержка. Ведь Витренко получит не только портфель министра, но и станет едва ли не правой рукой головы правительства Дениса Шмыгаля, получив должность вице-премьер-министра. Фокус узнал, что делается это неспроста: таким образом ОП организовывает испытательный срок для политика, в случае его прохождения он может заменить Шмыгаля.

[ + – ] Профессиональный, бескомпромиссный и вспыльчивый — так отзываются о Юрии Витренко в политических кругах Фото: УНИАН

О премьерстве Витренко в украинском политикуме поговаривают давно. Украинский олигарх Игорь Коломойский еще в прошлом году называл экс-топ менеджера "Нафтогаза" подходящей кандидатурой. А после увольнения премьера Алексея Гончарука, снова заговорили о Витренко в Кабмине. Ведь у него серьезная поддержка и среди западных партнеров.

Но сам претендент о своих амбициях отказывается говорить. В интервью "Экономической правде" в августе 2019 года он не подтверждал, но и не отрицал намерения стать головой правительства.

В руководстве СН пока не сообщали своим депутатам о планах на Витренко. Но во фракции уже есть те, кто готов поддержать нового премьера. Кроме тех депутатов, которые представляют интересы олигарха Рината Ахметова. Как рассказали Фокусу источники во фракции, конфликт может возникнуть в разных взглядах на развитие украинской энергетики.

Путь будет сложным

"В Кабмине появится еще один взрослый", — иронизирует экономист Сергей Фурса, комментируя Фокусу готовящееся назначение Витренко министром энергетики.

В политических кругах о Витренко отзываются, как о профессиональном и сильном менеджере. Также его называют бескомпромиссным человеком, которому сложно принимать чужое мнение из-за чего он часто бывает вспыльчивым.

Примером этому стал конфликт Витренко с головой правления "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Одна из причин – разные взгляды на развитие компании и желание максимально реализовать свои лидерские качества. Все это привело к тому, что весной этого года Витренко уволили из НАК, сократив его должность. Найти общий язык представителям компании не удалось до сих пор. Эти непростые отношения также могут негативно повлиять на работу Витренко в Кабмине, считает эксперт Фурса. Поскольку им придется часто пересекаться по рабочим вопросам.

К тому же ранее среди претендентов на премьерское кресло также назывался Коболев. Публично последний сказал, что не хочет идти в правительство.

[ + – ] Не сошлись взглядами с Коболевым. По мнению экспертов, конфликтные ситуации вокруг Витренко играют против его карьерного роста Фото: УНИАН

Политолог Владимир Фесенко считает, что любые конфликтные ситуации вокруг Витренко будут играть только против него и его карьерного роста. В разговоре с Фокусом, Фесенко не исключает, что разногласия могут начаться и с премьером Шмыгалем, который также будет бороться за свое место.

"Правительство Шмыгаля не уйдет в отставку так быстро, как того желает оппозиция. Но ему придется принять на себя часть негатива по пандемии и экономическому кризису", — прогнозирует политический эксперт Петр Олещук.

Поэтому время от времени обществу будут напоминать о многомилионных премиях Витренко в "Нафтогазе" за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом", о его причастности к поднятию тарифов на газ. В таких условиях будущему министру нужно будет максимально продемонстрировать себя как командного игрока.

"Если он не будет согласовывать свою политику с [президентом Владимиром] Зеленским, то никаких шансов на премьерство у него не будет", — утверждает Фесенко.

Сам Витренко пока не комментирует свое возможное назначение в правительство. Вопрос его трудоустройства вице-премьером и министром энергетики планируется в четверг, 17 декабря. Но для начала с ним еще раз хотят пообщаться депутаты профильного комитета и принять окончательное решение.