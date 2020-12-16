"Мы не уйдем от своей географии": Кулеба заявил о необходимости разговора о России

Глава МИД считает, что в украинском обществе необходимо поднимать российскую тему, хотя полностью люди к этому еще не готовы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время стратегической дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества" заявил, что хотя украинское общество пока не готово к разговору о сосуществовании с Россией, такой разговор необходимо начинать.

Об этом передает Укринформ.

"Я придерживаюсь мнения, что ни украинское общество, ни политики еще не готовы к спокойному разговору о России … Но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания – это нужно осознавать", – сказал Кулеба.

По его словам, "мы никогда не уйдем от своей географии", и некоторые эксперты уже готовы "трезво смотреть" на северного соседа Украины.

По мнению главы МИД, к российской теме надо подходить очень осторожно и сначала обсуждать ее в экспертных кругах.

"В обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить о России. Человек, который действительно готов к этому разговору, будет замаркированным фанатиком или предателем и подставится под удар", – отметил министр.

Он добавил, что основные усилия МИДа на российском направлении в ближайшее время будут сосредоточены на работе в существующих форматах и ​​запуске "Крымской платформы".

"Очень трудно планировать что-то принципиально новое с Россией, когда есть такой развитый багаж уже имеющихся форматов, и эти чемоданы тоже надо нести. Мы не придумываем новые инициативы, просто чтобы что-то придумать. Мы увидели такую ​​реальную лакуну, реальное отсутствие процесса по Крыму, и пошли туда ", – сказал глава МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.