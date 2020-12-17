Кернес умер, да здравствует Аваков? Кому достанется Харьков после смерти мэра

Первая столица Украины оказалась в руках давнего врага Геннадия Кернеса. Что это сулит Харькову и Украине, разбирался Фокус.

Утром в среду, 17 декабря, харьковский бизнесмен Павел Фукс сообщил трагическую новость. От последствий коронавирусной болезни в немецкой клинике "Шарите" скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Его соратники обещали, что градоначальник вернется в город до 30 декабря, говорили об улучшении его самочувствия и стремлении приступить к привычным делам. Но в начале декабря здоровье Кернеса ухудшилось — отказали почки и возникли проблемы с сердцем, поэтому возвращение оказалось под вопросом. Да и в Харькове уже мало кто ждал мэра — члены команды Кернеса успели сменить политические предпочтения. И после похорон планируют провести масштабный передел власти в городе.

Мэр на бумаге

Кернес — первый мэр за историю украинской политики, которому удалось выиграть выборы, не участвуя в них. Еще в сентябре он улетел в Германию, но это не помешало его команде продолжить избирательную кампанию на местных выборах. По всему Харькову были развешены рекламные борды с изображением Кернеса, о нем говорили на телеканалах, оппоненты критиковали многолетнего градоначальника, но сам мэр физически не принимал участие в этой гонке.

Виртуальная избирательная кампания, как ее назвали в СМИ, не помешала Геннадию Адольфовичу набрать 60% поддержки харьковчан и победить в первом туре. Ему доверили в третий раз взять город под свой контроль в благодарность за развитие Харькова.

9 декабря на первой сессии новоизбранного городского совета голова городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая сообщила, что Кернес признан мэром Харькова. И ему не обязательно для этого присутствовать на рабочем месте и лично присягать. Мол, в 2010 году Геннадий Адольфович давал присягу при вступлении на должность, и законодательство не вынуждает повторять эту процедуру.

Но Кернес стал лишь формально мэром. На самом деле за управление городом взялся Игорь Терехов — секретарь горсовета и лидер партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". В городе его называют правой рукой мэра, ему доверено заниматься развитием Харькова и всеми важными политическими вопросами и договоренностями.

[ + – ] Правая рука. Игорь Терехов, по словам экспертов, начал сотрудничать с Аваковым еще до выборов мэра Харькова

В ноябре в интервью изданию "Страна" Терехов признался, что у команды мэра нет сценария, как управлять городом, если Кернес не сможет приступить к своим обязанностям.

"Разговоры о подобном развитии событий [о невозвращении мэра] были запущены нашими оппонентами еще во время избирательной кампании. Это было грязной предвыборной технологией, направленной на деморализацию избирателей Геннадия Кернеса и, как следствие, снижение их явки [на выборах]. Тезис о том — "кто будет руководить Харьковом вместо Кернеса?" методично, на протяжение нескольких недель вбивался в головы харьковчан. Как видите, оппонентам это нисколько не помогло", — заявил тогда Терехов.

Но, как рассказали Фокусу, собеседники в харьковских депутатских кругах, на самом деле план "Б" существовал и давно уже реализовывался.

Новое царство Авакова

"Город оказался под влиянием [министра внутренних дел Арсена] Авакова", — рассказывает Фокусу харьковский депутат областного совета от "Слуги народа", пожелавший не называть его имя.

С его слов, окружение Кернеса начали вести переговоры с министром с того момента, когда поняли, что избранный мэр уже не сможет управлять Харьковом. У Авакова всегда был свой интерес к первой столице Украины. Он родом из Харькова, начинал свою политическую карьеру там, а также был партнером Геннадия Адольфовича и работал с Тереховым. Но позже Аваков и Кернес поссорились, последний даже обвинял министра в организации покушения на себя в 2014 году.

Арсену Борисовичу, несмотря на его влияние на государственном уровне, было не просто получить контроль над Харьковом. Городом полностью руководил мэр и без него ничего не решалось.

[ + – ] Гарант стабильности. Арсен Аваков получает еще один инструмент влияния на ситуацию в стране Фото: УНИАН

Теперь же этот идеальный мир по меркам Кернеса разрушен его врагом. И первым, кто перешел на сторону Аваков стал Терехов. Местный политолог Антон Аксентьев подтверждает эту информацию Фокусу, и рассказывает, что окружение министра уже вмешивалось в формирование списков партии "Успешный Харьков" на местных выборах. Занимались этими вопросами Терехов вместе харьковсим олигархом Александром Ярославским и Игорем Котвицким — народным депутатом 8 созыва и бизнес-партнером Авакова.

"10 лет назад Геннадий Адольфович активно выталкивал Авакова из города. Думаю, Аваков этого не забыл. Теперь пойдет обратный процесс", — предпологает политический эксперт Александр Костенко в разговоре с Фокусом.

По его мнению, в первую очередь под контроль взяты коррупционные схемы, из которых выдворены люди умершего мэра и поставлены представители Авакова.

Город без мэра

Теперь же возникает главный вопрос: когда в Харькове назначат внеочередные выборы мэра и кто станет новым официальным лицом города. Согласно законодательству, на 15 день после сообщения о смерти градоначальника исполняющий обязанности мэра должен обратиться к Верховной Раде с ходатайством о проведении досрочных выборов. С того момента у парламента появляется 90 дней на принятие решения о назначении нового избирательного процесса. В случае с харьковским кейсом к народным избранником должен обратиться Терехов, который ближайшее время будет и.о. мэра.

"Объявления внеочередных выборов — вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять, и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время. На практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты", — предполагает Ольга Айвазовская, глава правления гражданской сети "Опора", о чем она написала в "Фейсбуке".

Собеседник Фокуса в харьковской "Слуге народа" считает, что власти невыгодно назначать выборы, потому что своего кандидата на мэры у них нет. Да и их полностью устраивает, что сейчас за город взялся Аваков.

Повляить на развитие событий, впрочем, может харьковская ячейка "Оппозиционной платформы — За жизнь" вместе с владельцем рынка "Барабашово" и народным депутатом Александром Фельдманом. Он уже много лет пытался выбороть свою победу у Кернеса на мэрских выборах, но всегда оказывался на втором месте. Покойный градоначальник считал Фельдмана своим главным конкурентом. Теперь же у депутата появился шанс возглавить Харьков. Но сможет ли он договориться с новой властью или придется идти на конфликт, покажет время.