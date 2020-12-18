Член "Батькивщины" Старух стал новым главой Запорожской ОГА, – указ президента

Предыдущий глава обладминистрации избран председателем Запорожского областного совета.

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской ОГА. Одновременно он освободил от этой должности Виталия Боговина "согласно поданному им заявлению".

Смена главы ОГА произошла на фоне конфликта в Запорожском облсовете.

15 декабря депутаты от партии "Слуга народа", "Еднання", "Оппозиционный блок" и "Батькивщина" провели "альтернативную" сессию облсовета, куда не пустили других депутатов. На ней главой совета избрали Виталия Боговина. После этого из фракции СН вышли четверо депутатов.

17 декабря депутаты от "ОПЗЖ", "Евросолидарности", "За майбутне" и покинувшие СН депутаты избрали главой облсовета Виталия Толочека (он накануне вышел из СН).

В свою очередь, фракции Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционный блок и Единение заявили, что избрание Толочека нелегитимно и главой облсовета остается Боговин.

18 декабря на сайте Запорожского облсовета появилось сообщение, что проведенное 17 декабря заседание не имеет юридических последствий, а правоохранителям направлено заявление об уголовном преступлении. "Председателем Запорожского областного совета является Боговин Виталий Викторович. Соответствующие сведения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований", – говорится в сообщении.

Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. С 2005 по 2008 год работал в Секретариате президента Виктора Ющенко, в 2008–2010 году занимал должность председателя Запорожской ОГА.

Старух – и.о. председателя Запорожской областной организации партии "Батькивщина, член политсовета партии.

Согласно декларации за 2019 год Старух не имел никаких доходов, а его жена получила 198 тыс. грн. зарплаты. В Киевской области у него есть земельный участок площадью 2000 квадратных метров, есть квартира в Киеве. В Запорожье у него в совместной собственности есть две квартиры. На жену Старуха оформлен автомобиль Peugeot 308 2011 года выпуска.

Напомним, в октябре СБУ разоблачила в Запорожье организованную группировку при попытке создания фейкового "городского совета".