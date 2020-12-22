Самый большой баланс позитива и негатива – у Медведчука, – КМИС и "Демократические инициативы"

Украинцы чаще всего называют Владимира Зеленского политиком года – такое мнение высказали 14,5% опрошенных. В то же время, Зеленский лидирует и в номинации «Неудачник года» с результатом 28,0%.

Украинцы назвали Владимира Зеленского одновременно и политиком, и неудачником года.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива, проведенного с 5 по 13 ноября 2020 года, пишет Голос.

Украинцы чаще всего называют Владимира Зеленского политиком года – такое мнение высказали 14,5% опрошенных. В то же время, Зеленский лидирует и в номинации «Неудачник года» с результатом 28,0%.

«Можно сказать, что в 2020-м году Украина осталась без Политика года. Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему Президенту В. Зеленскому, но даже его назвали политиком года только 15%», – говорится в пресс-релизе КМИС и фонда «Демократические инициативы».

Как отмечают КМИС и «Демократические инициативы», Порошенко, занявший второе место, также получил вторую позицию в рейтинге «Неудачник года».

«Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг «Неудачник года» – действующего Президента считают неудачником года 28%, П. Порошенко – 14%… Напомним, в прошлом году В. Зеленского политиком года считали 46% украинцев», – напоминают КМИС и «Демократические инициативы».

В то же время, по такому показателю как баланс позитивных и негативных оценок лидирует председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

По данным опроса КМИС и фонда «Демократические инициативы», Виктор Медведчук продемонстрировал наилучший показатель – «плюс» 4,4%. 6,9% опрошенных назвали Медведчука политиком года, только около 2% оценили его деятельность негативно.

Следом за Медведчуком идут такие политики как сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (5,4% против 1,3%) и глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (5,4% против 2,3%).

Общенациональный опрос проведен фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрос проводился методом личного интервью face-to-face, было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Финансирование опроса проводилось в рамках проекта MATRA Посольства Королевства Нидерландов.