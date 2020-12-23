"Украину ждет успех, но Зеленский уже не настолько вдохновляет", - Ходорковский (видео)

Ходорковский сказал, что у него были большие надежды на Зеленского, когда тот только пришел к власти.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью Дмитрию Гордону, опубликованному на YouTube 22 декабря, поделился уверенностью, что Украину в будущем ждет политический и экономический успех, добавив, что надеется на то, что это случится еще при его жизни. Однако Ходорковский добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже перестал его так сильно вдохновлять, как раньше.

"Зеленский меня сначала очень вдохновил. А сегодня он меня не настолько вдохновляет", — сказал Ходорковский

Он отметил, что, вероятно, у Владимира Зеленского не получается добиться успеха из-за современных политических реалий Украины и "пределов власти" президента. В целом Ходорковский старался осторожно подбирать слова в адрес Зеленского.

"Для меня очень важно, чтобы Украина своим экономическим развитием показала, что демократический путь для славянских народов бывшего СССР во всяком случае правильный", — сказал российский оппозиционер.

[ + – ] Ходорковский высказывается о Зеленском начиная с 3:08:43

Михаил Ходорковский является российским предпринимателем и политическим деятелем. С 1997 по 2004 год он был совладельцем и главой нефтяной компании "Юкос". В октябре 2003 года его арестовали российские правоохранители по подозрению в хищениях и неуплате налогов. На момент ареста его называли одним из богатейших людей в мире. В 2005 году суд признал его виновным в мошенничестве и других преступлениях. Его посадили на 10 лет и 10 месяцев, однако в декабре Ходорковского помиловал президент РФ Владимир Путин. В 2015 году бизнесмену предъявили обвинение в убийстве, а российские правоохранители объявили его в розыск, однако Интерпол их запрос отклонил.

Напомним, 31 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они совместно с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского снимали документальный фильм о деятельности в стране российских частных военных компаний (ЧВК).