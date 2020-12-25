Коронавирус показал, что реформа медицины оказалась провальной, - Зеленский

По словам президента, предусмотренное реформой закрытие больниц не состоялось из-за медлительности бюрократической машины.

"История с сокращением больниц. Слава богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, что не успели, согласно планам реформы, закрыть больницы. И все они работают. Когда в мире сейчас открывают и что-то строят, у нас все есть", — рассказал Владимир Зеленский в интервью журналу Фокус.

Президент также рассказал изданию, что в 2021 году в Украине начнется строительство нового инфекционного института.

"Мы очень быстро наладили производство масок, дезинфекторов, халатов. После этого помогали Италии и еще многим странам. Достали всех инфекционистов из разных уголков страны, дали им работу, зарплату. Сейчас готовится предложение по новому современному инфекционному институту, который начнем строить в следующем году", — сообщил Зеленский.

Президент также объяснил, почему за его каденцию сменилось уже три министра здравоохранения.

"В бизнесе все просто: тебе дается задание, если ты его не выполнил, то уходишь и вместо тебя берут другого человека", — рассказал Владимир Зеленский, уточнив, что в данный момент задача министра здравоохранения Максима Степанова — получить вакцину от коронавируса в конце января, в крайнем случае — в январе.

"В бюрократической системе государства всегда было много партий и коалиционное правительство. А что такое коалиционное правительство? Ты просто так не можешь уволить министра, надо договариваться. Сейчас возможность увольнять есть", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, что с апреля 2020 года в Украине начался второй этап медицинской реформы, который, в частности, должен привести к сокращению количества больниц и количества медперсонала, исходя из принципа "деньги следуют за пациентом".