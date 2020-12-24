"До создания "Крымской платформы" не существовало площадки для возвращения Крыма Украине", - МИД

Кулеба заявил, что первый саммит в рамках "Крымской платформы" должен пройти в Киеве в мае 2021 года.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что для возвращения в состав Украины оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей был создан "нормандский формат". А вот для возвращения под контроль Украины оккупированного Крыма с 2014 года не было создано ни одной дипломатической площадки, на которой обсуждалась бы такая идея. Для такой цели МИД Украины и разработал концепцию "Крымской платформы".

По словам Кулебы, "Крымская платформа" станет объединением государств, международных организаций и экспертов, которые будут продвигать идею деоккупации полуострова.

"В Крымской платформе будет несколько уровней: межправительственный, межпарламентский и экспертный уровень. По всем этим направлениям будет развернута работа, приближать деоккупацию Крыма и его возвращение в Украину. Мы будем укреплять санкции, мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут выжимать Россию из Крыма", — рассказал Кулеба.

Министр заявил, что участники "Крымской платформы" будут заниматься тем, чтобы всячески заставить Россию вернуть полуостров Украине.

В МИДе Украины планируют, что "Крымская платформа", которую создают для деоккупации Крыма, начнет свою работу в мае 2021 года. Первый саммит в ее рамках должен пройти в Киеве.

Отметим, президент Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию к платформе по деоккупации Крыма.

США также готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы.

Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности.