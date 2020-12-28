Рожкова и Сологуб обжаловали выговор Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин назвал иски "демаршем".

Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подали в Окружной административный суд Киева иски об обжаловании выговора Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В указанных исках ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета НБУ, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и замглавы Дмитрия Сологуба. В то же время истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины", – говорится в сообщении.

Указывается, что ОАСК решает вопрос об открытии производств по искам Рожковой и Сологуба к Совету НБУ.

Глава Совета Богдан Данилишин, комментируя иски в Facebook, призвал к конструктивной дискуссии.

По его мнению, не случайным было то, что иски поданы накануне прибытия в Украину миссии МВФ. Данилишин назвал эти иски "демаршем": "Думаю, что неспроста иски поданы накануне прибытия в Украину миссии МВФ! Не забыли еще аналогичный демарш Смолия, когда были сорваны многомиллиардные заимствования по приемлемым процентами!"

"Госпожа Рожкова в свое время была задействована в переговорных процедурах с руководством Фонда, и хорошо знает все чувствительные моменты взаимного общения и, похоже, решила все эти "знания" задействовать", – предположил глава совета НБУ.

Напомним, Совет НБУ 2 октября объявил выговор и выразил недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу, сославшись на обращение главы Нацбанка и обвинив их в нарушении распорядительных актов НБУ, Кодекса этики, правил внутреннего трудового распорядка и требований Кодекса законов о труде.

Глава центробанка Кирилл Шевченко также поддержавший указанное решение позднее уточнил, что совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Екатерина Рожкова прокомментировала сообщение о полученном ею и заместителем главы Нацбанка Дмитрием Сологубом выговоре. "Дело в том, что мы дали комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке. Но поверьте, ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе", — написала Рожкова.