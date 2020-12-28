При Байдене мы надеемся на новое качество сотрудничества, – Кулеба

Глава МИД отметил, что во время каденции Трампа отношения между США и Украиной не пострадали.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине надеются, что во время каденции Джо Байдена между Украиной и США будет особое сотрудничество. Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

Кулеба считает, что с избранием Байдена в США впервые появился президент, который хорошо знает и понимает Украину.

"За время своего пребывания на посту вице-президента он уделил Украине большое личное внимание. Мы очень ценим это", – отметил Кулеба.

Министр отметил, что нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу пришлось многое впервые узнать об Украине, однако отношения между странами, по его словам, не пострадали.

"Но сама основа американо-украинских отношений никак не пострадала: наша страна пользуется широкой поддержкой, как в Республиканской, так и в Демократической партиях. Пока это продолжается, мы можем быть уверены, что наши отношения будут хорошо развиваться. Однако при Байдене мы надеемся на новое, особенное качество сотрудничества", – сказал Кулеба.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что при президенте Джо Байдене Украина будет иметь шанс стать не только партнером, но и союзником Соединенных Штатов.