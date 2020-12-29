Глава Минздрава стал потенциальным донором костного мозга

Анализ клеток Максим Степанов сдал публично, образцы брали из полости рта.

Министр здравоохранения Максим Степанов стал потенциальным донором костного мозга. Во вторник, 29 декабря, он призвал украинцев следовать его примеру. Об этом министр написал в Facebook.

Во время подписания меморандума между Минздравом, представителями украинского реестра доноров костного мозга и Всеукраинской платформой донорства "Я донор" Максим Степанов зарегистрировался в украинском реестре доноров.

Анализ клеток Степанов сдал публично, образцы брали из полости рта. Министр заявил, что таким образом можно спасти кому-то жизнь. По словам министра, если в украинской базе данных будет хотя бы 20 000 образцов, вероятность найти человека для трансплантации существенно увеличится.

По данным Минздрава, в течение 2020 года в Украине выполнено 204 трансплантации костного мозга. Впервые врачи начали выполнять ТКМ от неродственного донора и уже выполнили 4 таких операции.

Сейчас в Украине функционирует 6 центров трансплантации костного мозга, мощности которых регулярно растут.

В бюджете 2021 года на реализацию пилотного проекта по трансплантации заложено 502 миллиона гривен.

Отметим, ранее новая команда Минздрава пообещала, что доступная трансплантация станет одним из ключевых моментов реформы системы здравоохранения. Фокус разобрался, для чего Украине понадобились три закона о пересадке органов и костного мозга и что тормозит создание реестра доноров.