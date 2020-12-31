Черная коробка: матери Шабунина под дверь подбросили гранаты, — полиция

Шабунин считает, что таким образом кто-то передал ему "привет".

В Ровно, возле квартиры матери руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина вечером 30 декабря нашли самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении Нацполиции.

Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры две гранаты и черную коробку. В квартире проживает мать Шабунина.

Полиция проводит первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов и лиц, причастных к этому событию.

"Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", – написал Шабунин в Facebook.

"Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Эту уверенность ему гарантирует невозможность / коррумпированность / госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни заказчика нападений на активистов", – добавил он.

Шабунин также напомнил, что полиция за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога его дома.

Напомним, 23 июля Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранителей оперативных ответов.

В сентябре стали известны результаты экспертизы, которая определила причиной пожара поджог.

Сейчас Шабунин активно комментирует дело Максима Микитася, который дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова. В частности, он заявил о фальсификации полицией доказательств в новом деле против Микитася.