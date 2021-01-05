Минагрополитики обещает референдум в течении 3 лет по вопросу продажи земли иностранцам

Сейчас иностранцы имеют право брать землю только в долгосрочную аренду.

Из-за нестабильного законодательства иностранных инвесторов не так много, как хотелось бы Украине, сообщает министр Роман Лещенко в интервью Rzeczpospolita.

"Ныне сельскохозяйственные земли могут покупать исключительно физические лица, которые являются гражданами Украины. Смогут ли ее покупать иностранцы, будет решено во время референдума. Поэтому на сегодняшний день инвесторы могут, как и ранее, брать землю в долгосрочную аренду", — заявил министр.

По его словам, инвесторы боятся инвестировать, потому что хотят стабильности в законодательстве. Им необходима защита своих инвестиций в стране. Поэтому, пока идет борьба за реформу рынка земли, инвесторы с опаской поглядывают в сторону Украины.

Из-за нестабильности законодательства, то количество инвесторов из Германии, Нидерландов и Польши, которое есть сейчас, является не очень большим.

Напомним, что 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, который открывает рынок земли. Рынок земли в Украине начнет действовать 1 июля нынешнего года.

Приобретать землю сельскохозяйственного предназначения смогут только украинцы. Физические лица до 100 га земли, а юридические – до 10 тысяч гектаров. Расчет за землю будет происходить только в безналичный способ. Банкам запрещено покупать землю, они смогут брать ее исключительно в виде заставы под кредит.