Венский институт прекратил сотрудничество с участницей Нацкорпуса, позирующей с нацистским флагом

Венский институт гуманитарных наук (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) занимается исследованиями Холокоста

Венский институт гуманитарных наук (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) пригласил в качестве научного исследователя выпускницу Киево-Могилянской академии Елену Семеняку, которая ранее фотографировалась с нацистским флагом. Институт, кроме прочих, занимается исследованиями Холокоста, на данное "несоответствие" обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Информация о том, что Венский институт гуманитарных наук нанял на работу бывшего пресс-секретаря "Правого Сектора" и секретаря по международным отношениям "Национального корпуса" появилась у Долинского несколькими днями ранее.

Он сообщил, что отправил информацию об этом в Венский институт, руководство которого, видимо было не в курсе, что они наняли на работу исследователя, разделяющего нацистские взгляды.

А спустя несколько дней директор Украинского еврейского комитета сообщил, что из Венского института ему дали ответ , что "они очень серьезно относятся к поступившей нам информации" и фотография и имя Елены Семеняки исчезло с сайта.

Австрийский Институт гуманитарных наук заявил, что он отменяет стипендию секретаря Нацкорпуса в 1800 евро и прекращает с ней сотрудничество.

"Институт гуманитарных наук решительно осуждает и дистанциируется от право-радикальных заявлений и действий Олены Семеняки, которая должны была начать свою работу в Институте в этом месяце по программе Украина в Европейском диалоге, которая финансируется частным фондом. Институт проведет расследование, чтобы понять почему ее активность в экстремистских кругах осталась незамеченной комиссией проводившей отбор. Институт глубоко сожалеет об этом и немедленно отменяет стипендию Семеняки", — написал Долинский.

Также он отметил, что Семеняку поддержал историк и исследователь ультраправых движений в России и Украине Вячеслав Лихачев.

Долинский утверждает, что именно Лихачев публикует ежегодный отчет, согласно которому в Украине самый низкий уровень антисемитизизма в мире, что не соответствует действительности.

Ранее Фокус писал о скандале с мировой аудиторской компанией KPMG Ukraine — ее сотрудница запостила у себя в Facebook записи антисемитского характера.