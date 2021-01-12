Черновицкий горсовет обратился к Зеленскому и Кабмину с просьбой об отмене локдауна

Также депутаты просят снизить тарифы на газ для населения.

На рассмотрение депутатов городского совета было вынесено сразу три проекта решений, — передает Суспільне.,

Один проект подготовил мэр города, а два других – депутаты.

По словам депутата от "Европейской солидарности" Сергея Бостана, в Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Количество инфицированных, по сравнению с декабрем, уменьшилось в три раза. Поэтому необходимости в локдауне нет, считает депутат.

За решение обратиться к президенту Зеленскому и премьер-министру Шмыгалю проголосовали 30 депутатов из присутствовавших 31.

Следующим шагом, за который проголосовали все присутствовавшие депутаты, стало обращение с просьбой снизить тарифы на газ для населения. Данное обращение депутаты направили в Кабмин, НКРЭКУ и главе государства.

Отмечается, что после повышения тарифы для населения у предприятия "Черновцыгаз" стали одними из самых высоких в Украине.

По данным МОЗ, за последнюю неделю в Черновицкой области в среднем фиксировали 153 новых случая заболевания коронавирусом. Тогда как в первую неделю декабря количество новых случаев составляло 235.

Напомним, что в ноябре 2020 в Черновцах против карантина митинговали предприниматели.