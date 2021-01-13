Получить британскую визу станет проще, – Кулеба

Об отмене виз для поездки в Великобританию речь пока не идет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в скором времени украинцам станет проще получать визы для поездки в Великобританию, визовый режим которой один из самых жестких в мире.

Об этом глава МИД заявил в интервью Обозревателю.

Он сказал, что о безвизе с Британией речь пока не идет, но диалог об упрощении визового режима для украинцев продолжается.

"В Британии один из жесточайших визовых режимов в мире. Но назовем вещи своими именами – британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу относительно мобильности для упрощения визового режима. Реальна перспектива следующая: визы останутся, но получать их станет проще", – сказал Кулеба.

Он добавил, что на встрече с послом Великобритании в конце прошлого года сказал на эту тему, что "необходимы действенные шаги с британской стороны на ближайшую перспективу".

Что касается путешествий в Евросоюз, глава МИД отметил, что единственной реальной проблемой для свободного въезда туда является пандемия коронавируса.

"Европейский Союз определил четкий перечень критериев, согласно которым принимается это решение. Как только мы впишемся в их критерии – а там ключевое это объем и динамика заболеваемости, – я вас уверяю, что все проблемы для безвиза сразу исчезнут", – отметил Кулеба.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс пояснила Фокусу, почему украинцы не ездят в Лондон без виз. По ее словам, это не политический вопрос, речь идёт о безопасности государственных границ.