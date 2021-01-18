Кравчук фактически признал "ДНР" и "ЛНР" отдельными государствами - политолог

Эксперт отметил, что Кравчук признал незаконные формирования субъектами международного права.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук фактически признал ОРДО и ОРЛО отдельными государствами. Об этом у себя в Facebook написал политический обозреватель Сергей Розембаум.

"Кравчук публично настаивает, что вопрос освобождения удерживаемых лиц – «это вопрос межгосударственного характера, и государства должны изучить вопрос и решить на государственном уровне по нормам международного права и в рамках нормандского формата»", пишет эксперт.

Розенбаум отмечает: "Получается, что главный переговорщик от Украины, представитель президента в ТКГ, признает самопровозглашённые формирования в ОРДЛО отдельными государствами! Несмотря на свой громадный профессиональный опыт, Кравчук признал их субъектами международного права. Что дальше? Украина скоро официально признает их независимыми государствами?"

"Если это официальная позиция Украины, стоит об этом заявить и руководителям государства. А если же нет, и это личное мнение Кравчука, наверное, таких представителей нужно немедленно отправлять на пенсию. Даже Путин считает неконтролируемый Украиной Донбасс территорией Украины, а Кравчук – нет. Абсурд!", — подытожил блогер.