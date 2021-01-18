Что обсуждали соратник Медведчука и "серый кардинал" Павлюк, - эксперт

Монобольшинство вскоре станет мономеньшинством и не сможет принимать законопроекты. Зеленского вынудят пойти на перевыборы, считает эксперт.

Монобольшинству осталось недолго существовать, а Медведчук развалит Зе-фракцию уже в этом году, пишет Михаил Островский.

"На днях невольно стал мне рассказали об интереснейшей встрече в VIP-зале аэропорта «Жуляны», где мило беседовали депутат от ОПЗЖ Тарас Козак и «таможенный решала» Илья Павлюк, влиятельнейший человек, между прочим. На Павлюка в «Слуге народа» ориентируются около 65 депутатов. И как сообщал тот же Bihus.info, депутаты посещают офис Павлюка перед голосованиями за важные законопроекты. Кроме того, Павлюк не вылазит из ОП. Вернее, не вылазил. Сейчас ситуация, похоже, изменилась", — рассказывает политический эксперт.

Островский продолжает: "Так вот, меня факт этой встречи ближайшего соратника Медведчука с «серым кардиналом» «слуг» чрезвычайно заинтересовал. Попытался узнать побольше, какие дела связывают Козака с Павлюком. И кое-что узнал. Как рассказали мои источники, тонуть вместе с Зеленским его окружение не намерено. Павлюк побил горшки с Ермаком и готов вывести своих депутатов из «Слуги народа», организовать свою фракцию и работать совместно с ОПЗЖ против Зеленского и Ермака. Собственно, это и обсуждалось на встрече с Козаком, который является ближайшим соратником Медведчука".

"Павлюк пытается продать свой актив Медведчуку, пока это еще в цене. На данном этапе эта сделка может принести Павлюку много бонусов, ведь ОПЗЖ наиболее заинтересована в развале «СН». Что взамен хочет Павлюк, пока не очень понятно. Судя по публикациям в СМИ, он человек беспринципный и ценит деньги. Его интересы находятся на таможне. Помимо сохранения своих схем с контрабандой Павлюку могут быть интересны медиаресурсы Медведчука, которые можно направить на раскрутку депутатов из группы влияния Павлюка и для дискредитации Ермака и Зеленского", — считает эксперт.

"Мои источники сообщают, что Козак ничего не ответил на это предложение. Взял время обсудить все с Медведчуком. Впрочем, совершенно очевидно, что оппозиция работает по всем направлениям, и внеочередные выборы в Раду в 2021 году становятся все реальнее. Мой прогноз – монобольшинство вскоре станет мономеньшинством и не сможет принимать законопроекты. Зеленского вынудят пойти на перевыборы", — считает Островский.