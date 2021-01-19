"Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжает лидировать среди всех парламентских партий Украины, – опрос

За президентскую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 21% украинцев, на третьем месте с 14,8% голосов — партия "Европейская солидарность". За "Батькивщину" согласны проголосовать 8,2% опрошенных, еще 5,1% набрала "Партия Шария". Остальные политсилы не преодолели 5%-й барьер.

Компания "Роботизированные телесистемы" провела социологическое исследование, результаты которого показали, что партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" не только продолжает удерживать первенство среди всех парламентских партий страны, но и поддерживается большинством украинцев в инициативах по снижению тарифов на ЖКУ и борьбе с коронавирусом.

Так, согласно результатам исследования, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — безусловный лидер среди политических партий Украины — за нее готовы отдать свои голоса 23,1% украинцев, если бы выборы в Верховную Раду состоялись уже в ближайшее воскресенье (голосовать пошли бы 43,1% опрошенных).

В то же время, за президентскую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 21% украинцев, на третьем месте с 14,8% голосов — партия "Европейская солидарность". За "Батькивщину" согласны проголосовать 8,2% опрошенных, еще 5,1% набрала "Партия Шария". Остальные политсилы не преодолели 5%-й барьер.

"Роботизированные телесистемы" также исследовали отношение украинцев к повышению с 1 января 2021 года тарифов на газ, электроэнергию и отопление. Результаты показали, что оно необоснованно и никак не связано с нынешней экономической ситуацией, — в этом уверены 81,3% жителей страны.

Всего лишь 5,5% опрошенных считают, что повышение тарифов обосновано и диктуется нынешней экономической ситуацией.

Вместе с тем 74,5% респондентов уверены, что правительство премьера Дениса Шмыгаля должно быть отправлено в отставку за поднятие жилищно-коммунальных тарифов (17,4% опрошенных думают, что действующий Кабмин пока отправлять в отставку не нужно).

Исследование также коснулось вопроса о необходимости наладить производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Украине. Результаты показали, что, более половины жителей страны (57,2%) считают, что необходимо наладить производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Украине.

37,5% опрошенных считают, что Украине необходимо закупить китайскую или американскую вакцину.

В то же время 61,2% респондентов уверены, что для контроля за производством необходимо воспользоваться возможностью получения технологии для производства российской вакцины "Спутник V" в Украине (28,3% опрошенных считают, что не нужно использовать эту возможность).

Социологическое исследование проводилось компанией ООО «Роботизированные телесистемы» с 12-16 января 2021 года среди населения Украины в возрасте 18+ во всех областях, кроме временно неконтролируемых территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность составляет 3000 респондентов.

Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров.

Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,8%. Социологическое исследование не имеет заказчика и проведено в рамках популяризации деятельности компании "Роботизированные телесистемы" (РТС).