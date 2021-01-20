Эксперты назвали безумием планы власти импортировать газ из России

По словам политика, сегодня идет активная фаза переговоров с РФ относительно поставок газа, но происходит это тайно, чтобы не будоражить общество в то время, как Украина и Россия в стадии войны.

Зависимость от российского газа — это явление, парализующее все реформы, однако власть Украины сегодня идет в направлении переговоров со страной-агрессором относительно импорта российского газа.

Об этом рассказал политик, дипломат Роман Безсмертный.

"Уже есть факты, что переговоры в этом направлении (импорт российского газа из России, — ред.) идут. А прямой контакт с Беларусью по импорту электроэнергии из Беларуси говорит о том, что правительство уже идет по пути импорта энергоносителей из РФ", — отметил эксперт.

По его словам, сегодня идет активная фаза переговоров с РФ относительно поставок газа, но происходит это тайно, чтобы не будоражить общество в то время, как Украина и Россия в стадии войны.

"И сегодня речь идет о схеме (импорта газа, — ред.), и скорее всего, она будет связана с Беларусью, ведь не зря уже возникла тема импорта электроэнергии из Беларуси", — считает Роман Безсмертный.

Комментируя заявление вр.и.о. министра энергетики Юрия Витренко о том, что газ в Украину могут поставлять некие "независимые компании", Роман Безсмертный подчеркнул, что никаких независимых компаний в России нет, там монопольная схема, которая содержит политическую крышу и политуправление со стороны Кремля.

Эксперт также предупредил, что любые новые договоренности об импорте газа из России приведут страну к такой же зависимости от российских энергоресурсов, в которой сегодня пребывает соседняя Беларусь.

"Безусловно, если импорт газа из России будет, то это реинкарнирует прежние схемы. Сначала Кремль даст скидки… Такая схема отработана с Беларусью, где просители дважды в год ездят в Кремль и вымаливают тарифы, которые не привязаны ни к каким рынкам, идет просто давление, чтобы сделать экономику Беларуси зависимой. И то же может быть с Украиной, и механизма в случае согласия на импорт российского газа этого избежать нет. Премьер и и.о. министра энергетики прекрасно это понимают", — объяснил Роман Безсмертный.

В то же время, как отметил Марк Савчук, председатель Совета Общественного контроля НАБУ, энергоэксперт, Украине лучше отказаться от любых контактов с агрессором.

"Поскольку идет война, то вопрос доступа российских компаний на рынок — политический вопрос. Я уверен, что большинство украинцев против. Мы воюем с ними, и потому хотели бы минимальных контактов, тем более с учетом, что они нас "кидали" на огромные суммы денег — не забываем тяжбы Нафтогаза с Газпромом в Стокгольмском арбитраже. И нужно учесть, насколько подконтролен весь бизнес Кремлю — и здесь главная ошибка Витренко, который сказал, что мы можем покупать у независимых от Кремля компаний, и назвал Роснефть. Это бред, министру после такого заявления нужно уходить в отставку", — отметил Савчук.

Он также подчеркнул, что все газопоставляющие и газодобывающие компании России подконтрольны "Газпрому" и Кремлю, весь нефтегазовый бизнес там политизирован.

"Не удивлюсь ничему, все, что я думал о нашем и.о. министра, было неправильным, оказалось, что говорить можно все, что угодно, в зависимости от того, где ты находишься. Юрий Витренко был сторонником либеральных взаимоотношений на рынке газа, а потом, когда пришел в министерство, заявил, что государству нужно регулировать цены на газ для населения. Не удивлюсь, если появится "новый способ поставок газа" (схемы, — ред.). Да, на востоке ресурс дешевле. Но нужно учитывать, насколько политизирован был вопрос газа в прошлом, и жизнь нас учит, что надо искать партнеров в другом месте, не на востоке, нам слишком дорого обходится этот дешевый русский газ", — отметил Марк Савчук.

Напомним, ранее сообщалось, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил ряд шагов, которые, по его мнению, в комплексе положительно повлияют на рынок газа в Украине и снизят его стоимость. Среди предложенного — экспорт газа из России.

В то же время, экс-глава СНБО Александр Турчинов считает, что восстановление энергетической зависимости от Кремля – это мощный удар по независимости и обороноспособности Украины.