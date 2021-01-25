"Правый сектор" обвиняет главу Минюста Малюську в игре на стороне клана Януковича

ПС намерен приложить все усилия, чтобы заставить Минюст и его руководителя Малюську перестать "играть на стороне беглого олигарха из "семьи Януковича".

В понедельник, 25 января, активисты организации "Правый сектор" в очередной раз вышли под стены Офиса противодействия рейдерству требовать от министра Малюськи законности в вопросе необоснованной передачи части собственности рынка "Столичный" одиозному олигарху Юрию Иванющенко и его ставленникам.

Об этом сообщает корреспондент Українських новин с места проведения акции.

Как сообщил изданию руководитель ячейки ДУК "Правый сектор" в Киеве Юрий Гуренко, ПС намерен приложить все усилия, чтобы заставить Минюст и его руководителя Малюську перестать играть на стороне беглого олигарха из "семьи Януковича".

По его словам, это следует из решений, которые Офис противодействия рейдерству принимает в последнее время, и в частности — в пятницу, 22 января.

Также, по его словам, складывается впечатление, что Офис противодействия рейдерству считает возможным брать на себя не положенные по закону функции, в частности - упразднять решения, которые находятся исключительно в компетенции суда.

"Когда (этот вопрос) вмешивается государственная структура, это говорит о том, что она, фактически, становятся на сторону Юры "Енакиевского", — отметил руководитель Киевского подразделения "Правого сектора".

Также он добавил, что ПС будет продолжать акцию до тех пор, пока Минюст не перестанет вмешиваться в ситуации, которая, по его мнению, не находиться в его компетенции.

"Мы — за возобновление законности. И если у рынка, какой-то его части, появляется новый собственник, и этот собственник никак не связан с режимом Януковича, это пусть не самый идеальный, но очень неплохой вариант. Как мы заявляли в самом начале акции, связанной с рынком Столичный, наша задача — забрать у Енакиевских эту кормушку, с помощью которой они, вполне возможно, финансируют войну на Донбассе. Все, кто помогает подобным беглым олигархам, фактически выступают против Украины, и, очевидно, являются преступниками", — резюмировал Юрий Гуренко.