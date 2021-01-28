Банковая возвращает в Украину политтехнолога Шувалова, известного тезисом о разделении Украины на три сорта - эксперт

Шувалов запомнился в нашей стране в первую очередь тем, что в 2004 году "делил "украинцев на три сорта, заявил эксперт

В марте в Украину возвращается российский скандально известный политтехнолог Игорь Шувалов, которого позвали в Украину поднимать рейтинг Зеленского. Об этом на своем Фейсбуке заявил известный политический обозреватель Кирилл Сазонов:

«Шувалов запомнился в нашей стране в первую очередь тем, что в 2004 году "делил "украинцев на три сорта. А еще внедрял «темники» и цензуру на телевидении.

Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет. Антон Геращенко тогда прямо обвинил политтехнолога в работе на Кремль. "По оперативным данным антиукраинская деятельность Шувалова И.Ю. использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мерах воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции "Небесная сотня", — писал Геращенко.

При Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал. И вот пропагандист возвращается. И не для того, чтобы вновь посмотреть на Киев. Как рассказали мне источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой. Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала». Того, который одного президента уже довел до Ростова. Неужто и второго туда же доведет? Или этого сразу в Москву с гастролями?»

«Насколько нужно быть недальновидным, чтобы идти на поводу у Левочкина? Зеленский мог бы проконсультироваться у Януковича, чем чревато быть на поводке у российских фсбшных спецов. Виктор Федорович много рассказал бы о майдане и роли Левочкина-Шувалова в нем» — отметил Сазонов.