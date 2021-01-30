Медведчук: Конфликт на Донбассе не урегулирован из-за отсутствия у Киева политической воли

У Виктора Медведчука сложилось впечатление, что пошел не второй год президентства Зеленского, а седьмой год правления Порошенко.

Главной причиной, из-за которой процесс урегулирования конфликта на Донбассе годами находится в тупике, является отсутствие у официального Киева политической воли на установление мира в стране.

Об этом в интервью Politique Internationale – авторитетному французскому альманаху о международных отношениях, более 40 лет издаваемому в Париже, – заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Редакция Politique Internationale дала этому интервью название "Украина – Россия: Посредник". По мнению издания, это слово наиболее точно отражает ту роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

Отвечая на вопросы Politique Internationale, Виктор Медведчук заявил, что главная причина того, что конфликт на Донбассе до сих пор не урегулирован, – отсутствие у Киева политической воли.

"Ее (политической воли. – ред.) не было у президента Порошенко, ее нет и у Зеленского, несмотря на все его пафосные, а по существу, бессодержательные и беспредметные заявления о том, как он хочет мира и как много якобы сделал для его достижения. Сравните позднего Порошенко и раннего Зеленского и попробуйте найти несколько отличий. Складывается впечатление, что пошел не второй год президентства Зеленского, а седьмой год правления Порошенко", – отметил политик.

Он указал на то, что политика власти не изменилась – все та же пещерная русофобия и то же воинствующее агрессивное отношение к жителям Донбасса. В таких условиях, по его мнению, переговоры о мире априори не могут быть эффективными. Ведь для возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс стоит искать точки соприкосновения и объединения, а не накалять конфликт.

"Вопрос возвращения Украины на Донбасс не теряет и не может потерять своей актуальности. Ведь речь идет не только и не столько о территориях, сколько о наших гражданах, их духовных, родственных и культурных связях. Этот конфликт разделил Украину по живому. Ее надо "сшивать". "Сшивать", основываясь на том, что нас сближает и объединяет. А без компромиссов и сближения в позициях невозможно достичь согласия ни по одному из вопросов", – подытожил Виктор Медведчук.