"Репортеры без границ" назвали санкции против каналов Медведчука "эскалацией информационной войны"

Там не объяснили, почему так долго молчали относительно этой ситуации.

Международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" 26 февраля обнародовала заявление о введении СНБО санкций против телеканалов лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, передает ZN.ua. Там такой шаг Украины назвали "эскалацией информационной войны".

В заявлении также говорится об обеспокоенности организации по решению лишить три прокремлевские каналы лицензии на вещание в течение следующих пяти лет. Там решение власти связали со злоупотреблением своими полномочиями и призвали Украину уважать свои международные обязательства.

«Мы осуждаем эту эскалацию информационной войны, — заявила Жанн Кавелье, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в RSF. — Хотя желание бороться с пропагандой законное, оно не оправдывает использования цензуры, и запрет этих телеканалов обязательно усилит насилие против журналистов. Это нарушение свободы выражения нарушает международные обязательства Украины. Мы требуем от властей найти другие пути, чтобы сохранить независимость и плюрализм средств информации ».

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о наложении пятилетних санкций на телеканалы ZiK, NewsOne, «112 Украина» и их формального владельца – члена парламентской фракции «ОПЗЖ» Тараса Козака. Под санкциям также оказались самолеты Козака и Виктора Медведчука, на которые они регулярно летали в Москву в обход запрета на прямое авиасообщение с РФ.

Санкции предусматривают блокировку активов, экономической и финансовой деятельности, аннулирование лицензий.

По данным СМИ, основанием для санкций стала причастность компаний Козака к закупкам угля в ОРДЛО, что расценивается как финансирование терроризма.

Решение поддержали все члены СНБО за исключением спикера Дмитрия Разумкова.

Санкции против каналов из пула Медведчука спровоцировали раскол во фракции «Слуги народа»: большинство поддержали решение президента, однако многие с ним не согласны. Поддержали Зеленского депутаты фракций «Голоса» и «Европейской Солидарности». «ОПЗЖ» выступила против, а один из ее лидеров Вадим Рабинович обвинил Зеленского в «фашизме».

Решение СНБО поддержали США, Канада и Британия. в ЕС его пока что изучают. С аргументацией Зеленского согласились послы государств «Большой семерки».

Прогнозируемо заявили о «наступлении на свободу слова» в Кремле.