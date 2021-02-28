Юлия Тимошенко может помочь Зеленскому с урегулированием политического и социального кризиса, – Сергей Гайдай

Эксперт указал на консолидацию патриотических сил против власти и на слабость и ненадежность окружения Зеленского в данный момент.

Очередной политический кризис, связанный с решением суда по Сергею Стерненко, ставит президента Владимира Зеленского в сложное положение, поскольку у него заканчиваются политические инструменты для решения таких проблем. Выходом для него может стать союз с пока нейтральной политической силой Юлии Тимошенко.

Об этом Сергей Гайдай рассказал в своем посте на Facebook.

Эксперт указал на консолидацию патриотических сил против власти и на слабость и ненадежность окружения Зеленского в данный момент.

"События, связанные с делом Стерненко, резко поменяли ситуацию. Теперь сторонники Петра Алексеевича (Порошенко) и радикальные патриоты вновь консолидированы и готовы к протестам. Явно неправомерное и несправедливое решение прогнившей судебной системы, которую, кстати, "реформировал" Порошенко, снова поставило Зеленского на растяжку… У него нет сильной и компетентной команды, на которую он мог бы опереться… Власть при Зеленском и вокруг него захватили безликие представители среднего звена, клерки теневого государства, которые существовали при многих властях и президентах… Собственная фракция оказалась не надежной и переполненной группами влияния и лоббистами совсем не лояльными к президенту", — отметил он.

Сергей Гайдай отметил, что в ситуации со Стерненко Юлия Тимошенко пока не выражала своей позиции, а соответственно, у нее есть резерв, чтобы стать медиатором в конфликте. Также он вспомнил стратегию Тимошенко по тарифам и борьбе с коррупцией. Она в свою очередь может укрепить доверие к власти.

"Где же искать союзников? Осталась одна политическая фигура, которая пока занимает позицию над схваткой. Это Тимошенко с ее "Батькивщиной"… Сейчас Тимошенко, как засадный полк, может стать необходимым резервом для президента. То, что ее рано списывать с политических счетов, показали недавние выборы в местные органы власти. Ее партия заняла второе после "Слуг" место по количеству мандатов в органах местного самоуправления, обойдя и партию Порошенко, и партию Медведчука. Это говорит о том, что для существенной части населения Тимошенко все еще остается сильным политическим авторитетом. Возможно, пришло время Зеленскому менять правительство и открывать третий фронт – фронт экономических преобразований и изменения уровня жизни. Кто как не Тимошенко знает, где зарыты ресурсы украинской энергетики? Возможно, именно Тимошенко сумеет расправиться с олигархатом и монопольными схемами в тарифной политике… В отличии от серой массы государственных функционеров, которая сегодня окружает Зеленского, Тимошенко умеет брать на себя ответственность. Распускать Раду Зеленскому не выгодно. Лучше приводить в чувство свою фракцию. Внеочередные выборы больше не дадут ему парламентского большинства. А вот сменить правительство и найти в Раде союзников, возможно стоит. И новое правительство должно быть не просто назначено из лояльных к нему людей. Оно должно быть коалиционным. В Раде такую коалицию "Слуги народа" могут создать только с "Батькивщиной" и возможно "Голосом", — рассказывает в своей публикации Сергей Гайдай.