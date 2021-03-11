ООН о запрете «каналов Медведчука»: это решение может повлиять на свободу слова в Украине

УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине

Решение украинских властей о запрете каналов NewsOne, «112 Украина» и ZiK может повлиять на свободу слова в Украине, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Радио Свобода.

«Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать права на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи», — сказала Матильда Богнер, председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей «политической расправой над неугодными СМИ». Козак называет обвинения ложью и отвергает их.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, работа над этим решением началась еще летом 2020 года, и готовили его «очень тщательно». Он заверил, что есть достаточно доказательств, и отменить санкции будет чрезвычайно сложно.