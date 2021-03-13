СМИ: Против зама секретаря СНБО Демченко могут возбудить уголовное дело по госизмене

По данным издания, Демченко был одним из тех, кто готовил Харьковские соглашения 2010 года и имел непосредственное отношение к Минским соглашениям

В отношении первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова Руслана Демченко могут открыть уголовное производство по делу о государственной измене, пишет издание "Страна.ua".

По данным издания, Демченко был одним из тех, кто готовил Харьковские соглашения 2010 года и имел непосредственное отношение к Минским соглашениям — он был в Минске в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года вместе с Петром Порошенко (в то время являлся президентом Украины, — ред.).

Также указано, что уже на следующем заседании СНБО "зраду найдут в Минских соглашениях".

Но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки.

"Во-первых, дело о госизмене против Порошенко за Минские соглашения было возбуждено ГБР ещё в конце 2019 года.

Во-вторых, первым заместителем у секретаря СНБО Данилова работает Руслан Демченко. Он был одним из тех, кто готовил Харьковские соглашения 2010 года. И он же, по данным «Страны», имел непосредственное отношение и к Минским соглашениям. Именно он был в Минске в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года вместе с Порошенко.

Так что если СНБО решит заняться госизменой и по Минским соглашениям, то прямо под рукой у Данилова есть человек, который может оказать в этом деле очень квалифицированную помощь", — говорится в сообщении.