"Готовы осваивать Аляску": МИД Беларуси ответил США на поздравление с Днем Воли

Выступая в Вене днем ранее, американская дипломат Элизабет Розенсток-Силлер призвала "режим Лукашенко" прислушаться к народу Беларуси.

Министерство иностранных дел Беларуси обнародовало заявление в ответ на поздравление посольства США с Днем Воли. Причем сделало это в несколько издевательском ключе. Комментарий пресс-службы МИД 26 марта был опубликован на официальном сайте министерства.

В МИД отметили, что пользуются случаем, чтобы "извиниться за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников".

Белорусские дипломаты также заявили, что согласны с президентом Джо Байденом, который сказал, что сегодня "американское общество глубоко расколото".

"Мы также поддерживаем стремление американского народа к лучшему будущему — в этот день и каждый день! Поэтому считаем, что только настоящий инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории. Как бескорыстный жест доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках ТКГ, готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса. Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается", — заявило министерство.

МИД Беларуси утверждает, что в это время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны, и "многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, поскольку действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить нескольких человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов".

"Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж.Ассандж, Э.Сноуден и Ч.Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе. Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия", — добавили дипломаты.

Они иронично поблагодарили посла США Джули Фишер за "неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы".

"Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос", — заявили в МИД Беларуси.

Также дипломаты отметили, что "в знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку Ее Превосходительства на получение белорусского гражданства, чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании.", и предложили предоставить американской дипломатке белорусское гражданство, "чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании.

В завершение белорусские дипломаты заявили, что глубоко прониклись вниманием США к судьбе Беларуси и готовы отплатить тем же. "В качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В связи с этим готовы рассмотреть возможность совместного управления этой территорией. Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии. ", — говорится в заявлении.

"Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по ступенькам американской мечты. Надеемся, что положительный тренд в наших отношениях сохранится и мы вместе подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси", — резюмировали белорусские дипломаты.

Ответа на их спич с американской стороны пока не последовало.

Напомним, 25 марта американские дипломаты поздравили народ Беларуси с "Днем Воли", неофициальным национальным праздником, годовщиной возникновения первой национальной белорусской державы, Белорусской Народной Республики, это произошло 25 марта 1918 года в оккупированном немцами Минске.

Рада Белорусской Народной Республики приняла Третью уставную грамоту, согласно которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством. Совет БНР объявил, что Брестский мир, подписанный большевиками и немцами, потерял силу, поэтому призвала пересмотреть его условия. С 1990-х праздник отмечается митингами и собраниями. Чаще всего их участников задерживают, а митинги разгоняют. 25 марта 2021 года исключением не стал.

Выступая на заседании Постоянного совета в Вене и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер призвала "режим Лукашенко прислушаться к народу Беларуси и принять многочисленные предложения нынешнего и бывшего Действующих председателей ОБСЕ по содействию инклюзивному общенациональному диалогу с Координационным советом и гражданским обществом, чтобы найти лучший путь вперед для всех белорусов".

Она напомнила о трех сотнях политзаключенных, призвала их освободить, прекратить пытки и "репрессии против мирных демонстрантов".