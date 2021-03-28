"Нет хлеба — надо больше зрелищ". Москаль прокомментировал обыски в ОО "Украинский выбор"

Геннадий Москаль,бывший глава Закарпатской ОГА, заявил, что "при президентстве Виктора Януковича никто обысков в приемных народных депутатов не устраивал".

В Украине действуют под девизом: в ситуации, когда нет хлеба, нужно дать народу больше зрелищ, и чем меньше хлеба, тем больше зрелищ. Об этом Геннадий Москаль заявил в эфире на телеканале "Перший Незалежний", комментируя обыски в ОО "Украинский выбор".

Гость студии, комментируя ситуацию, когда силовики пришли с обысками в помещение партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" под предлогом обысков в ОО "Украинский выбор", напомнил, что есть закон о статусе народного депутата.

"Даже при режиме Януковича никто в приемных депутатов обыски не делал и каналы никакие не закрывали, хотя много и я выступал против режима Януковича, и совершенно не было никаких проблем у тех каналов, которые брали у меня интервью. Смотрите, девиз, что народу нужно хлеба и зрелищ. Нет хлеба — нужно больше зрелищ, еще меньше хлеба — надо еще больше зрелищ!

Борьба с олигархами, борьба с прокремлевскими и тому подобное… Читаю: 26 артистов, которые выступали в Ялте на концерте относительно открытия Керченского моста, Украина возбудила 26 уголовных дел против каждого, хотя им эти нарушения, кроме славы, ничего не дадут. А как, скажите мне, Россия — на втором месте по импортно-экспортным операциям с Украиной? На втором месте!" — заявил Геннадий Москаль.