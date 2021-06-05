Отель, где создают историю. Чем известен InterContinental в Женеве, где встретятся Байден и Путин

Отель с полувековой историей не раз принимал у себя кинозвезд и политиков, а потому ходят слухи, что InterContinental в Женеве буквально нашпигован подслушивающими устройствами. Фокус выяснил все, что возможно, об этом пятизвездочном отеле, его известных гостях и о встречах на высшем уровне, которые проходили в его стенах.

Середина июня в мировом политическом календаре ознаменуется событием незаурядным. Президенты США и России намерены 16 числа встретиться в Женеве. И это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

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[ + – ] Джо Байден, Владимир Путин и отель InterContinental, где может пройти их встреча Фото: Коллаж: Фокус

В Кремле уже заявили, что президенты планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

В Белом доме отметили, что 46-й президент США в разговоре с Путиным (которого еще недавно открыто называл убийцей) намерен поднять тему прав человека. "Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве и ясно заявлю, что мы не будем ждать и не позволим нарушать эти права", — заявил Байден, выступая в штате Делавэр на День поминовения.

Других подробностей о том, что будет обсуждаться на предстоящем саммите – нет.

"Нет, отвечают, в гостинице мест!"

Однако грядущее событие вызвало небывалый ажиотаж и в Швейцарии, и по всему миру. В Женеве, которую в 2014-м называли "лучшим городом для жизни в мире", уже начали заканчиваться свободные номера в гостиницах.

Три лучшие гостиницы Женевы: InterContinental, President Wilson и Beau-Rivage, где ранее любили останавливаться политики и проводить встречи на высшем уровне, уже заявили, что мест в них нет. Пока еще есть свободные номера в других гостиницах класса люкс, а вот в отелях попроще мест почти не осталось. Что вполне логично: журналистам обычно не снимают номера с видом на Женевское озеро.

[ + – ] Вид на Женевское озеро Фото: Robert Stokoe from Pexels

Швейцарские СМИ, а следом за ними и СМИ мировые сообщают, что встреча Байдена и Путина пройдет в отеле InterContinental в Женеве. И это наиболее вероятный выбор, ведь именно здесь в 1985 году встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган, да и вообще, InterContinental может похвастаться внушительным списком "дорогих" VIP гостей, которым здесь обеспечивали конфиденциальность и комфорт.

Все фото: geneva.intercontinental.com

[ + – ] Отель InterContinental Genève

В Кремле информацию о том, что Байден и Путин встретятся именно в женевском InterContinental, не подтверждают.

"Встреча может пройти в любом отеле или в любом здании. Пока я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Хранят молчание и в самом отеле. Официальный представитель гостевой службы Диана Мунцер заявила, что не располагает информацией о подготовке российско-американской встречи.

Однако российский политолог Станислав Белковский, который и сам был гостем этого отеля в 1994 году, заявил, что InterContinental "хорошо предназначен и предуготовлен для проведения мероприятий и для обеспечения безопасности".

"Он весь нашпигован разного рода прослушивающими и подглядывающими устройствами, и там легко гарантировать безопасность высоких участников по периметру", — рассказал политолог.

Сайт отеля InterContinental Geneva встречает посетителей панорамой Женевского озера и слоганом: A LEGENDARY HOTEL MAKING HISTORY. Легендарный отель, где творится история. Фокус выяснил все, что возможно, об этом пятизвездочном отеле, его известных гостях и о встречах на высшем уровне, которые проходили в его стенах.

Почему InterContinental и чем он хорош

Отель InterContinental Geneva был построен в 1964 году. В 18-этажном отеле 333 номера, 56 люксов, 16 конференц-залов и 2 ресторана. В 2005 году был проведен капитальный ремонт стоимостью в 22 миллиона евро, в ходе которого обновили холл и номера.

[ + – ] Отель InterContinental Genève

[ + – ] Здесь останавливались 400 глав государств, 4 тысячи министров, послов, политических деятелей и спортсменов

На сайте отеля сказано, что в его архитектуре и дизайне "сочетаются исторический и классический стили модернизма". Фасад имеет навес с колоннами из известняка. Двери из латуни и бамбук у входа "придают ощущение простора". А большой холл украшают "монументальные колонны и величественные лестницы". В ресторане Woods гостей заманивают деревянными столами и панелями, а в Bar des Nations – камином из известняка.

Примечательно, но он расположен не прямо на берегу Женевского озера, как большинство дорогих гостиниц города, а в полутора километрах к западу, в районе Пети-Саконес.

[ + – ] Вид на InterContinental и Женевское озеро

Построен отель был стратегически верно. В трех минутах ходьбы расположена штаб-квартира Организации Объединенных Наций и Международный конгресс-центр (CICG).

Из отеля всего восемь минут езды до международного аэропорта Женевы, рядом нет высоких зданий, где мог бы притаиться снайпер — только парки и низкоэтажная застройка, а из окон открывается прекрасный вид на город, озеро и Альпы, в частности, на знаменитую гору Монблан.

[ + – ] Вид из отеля InterContinental

За свою полувековую историю отель принимал весь цвет политической арены. Здесь останавливались 400 глав государств, 4 тысячи министров, послов, политических деятелей и спортсменов.

Также он известен, как любимый отель африканских диктаторов. В 2019 году, когда здесь останавливался президент Камеруна Поль Бийя, под стенами InterContinental прошли массовые акции протеста беженцев из этой страны.

[ + – ] Выходцы из Камеруна пикетируют отель InterContinental в Женеве

[ + – ] Протесты против приезда президента Камеруна Поля Бийя

Африканцы требовали, чтобы Бийя, которому исполнилось 88 лет, и который является самым пожилым действующим президентом в мире, перестал тратить деньги из бюджета страны и ушел с поста.

Отель InterContinental — арена для политических встреч

Джимми Картер и Хафез Асад: за эмиграцию из СССР и права палестинцев

9 мая 1977 года здесь встречались президент Сирии Хафез Асад и президент США Джимми Картер. Они обсуждали ситуацию в Ливане (так как в 1976 году Сирия ввела войска в Ливан в разгар гражданской войны в этой стране), арабо-израильский конфликт, возобновление работы Женевской мирной конференции по Ближнему Востоку.

[ + – ] Хафез Асад и Джимми Картер на встрече в InterContinental

Картер, заняв Белый дом, собирался активно бороться за разрешение свободной эмиграции из СССР, а также и за права палестинцев.

"Отрицание этих прав представляло собой позицию, не имеющую оправданий в глазах свободного и демократического общества, и я обещал сделать все от меня зависящее, чтобы найти решение", — пылко обещал Картер. Однако израильско-сирийские мирные переговоры зашли в тупик после подписания в 1978-1979 гг. Египтом и Израилем (при посредничестве США) кэмп-дэвидских соглашений об урегулировании египетско-израильских отношений, которые Сирия посчитала сепаратной сделкой.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган: конец гонки ядерных вооружений

19 ноября 1985 года Михаил Горбачев и Рональд Рейган встретились в уютном InterContinental на саммите в Женеве по ядерному разоружению. Однако для встречи тет-а-тет они также выезжали на виллу Fleur dʼEau в Версуа.

[ + – ] Встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве: динозавр и твердолобый большевик

На фото с тех встреч, а их было несколько, президенты выглядят, как старые знакомые, которые присели у камина, чтобы мирно поговорить за бокалом горячительного. Однако встречи прошли не слишком гладко. После окончания переговоров генсек ЦК КПСС назвал американского президента "динозавром", а тот окрестил его "твердолобым большевиком". О чем упоминал сам Горбачев годы спустя. В интервью "Голосу Америки" Горбачев рассказывал, что назвал Рейгана консерватором и динозавром. Тот, в свою очередь высказался об оппоненте как о "твердолобом большевике".

"Вот так закончилась наша первая беседа. Но уже через два дня мы дошли до того, что оказалось возможным принять то заявление, которое мы вместе с ним подписали. Где было сказано, что ядерная война – недопустима, что в ней не может быть победителей. Что наши страны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом. Так что эта встреча дала многое. Многое – для того, чтобы начали меняться отношения. Мир, конечно, это воспринял с большим интересом. Это дало кислород не только нашим странам и отношениям между нашими странами, но и всем международным отношениям", — резюмировал Горбачев.

Но цель была достигнута: хоть их встреча не привела к подписанию официального соглашения о сокращении вооружений, считается, что именно там был сделан первый решающий шаг к завершению "холодной войны". Горбачев и Рейган выпустили совместное заявление о недопустимости вооруженного конфликта между СССР и США, что послужило сигналом к прекращению гонки ядерных вооружений. Стороны решили перейти от открытой конфронтации к компромиссной политике.

[ + – ] Встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве

"Мы рассматривали встречу в Женеве реалистично, без больших ожиданий, но мы надеялись заложить основу для серьезного диалога в будущем", — говорил Горбачев после саммита и беседы с Рейганом. Встреча лидеров было необходимым первым шагом к разрушению барьеров напряженности, существовавшей между двумя странами. Целью Рейгана было убедить Горбачева, что Америка больше всего желает мира. Рейган назвал свой визит на саммит "миссией мира". "Соединенные Штаты и Советский Союз — две величайшие страны на Земле, сверхдержавы. Они единственные, кто может начать третью мировую войну, но также единственные две страны, которые могут принести мир", — говорил американский президент и подчеркивал личное сходство между собой и Горбачевым, говоря о том, что они родились "деревушках в центре своих стран" и сейчас на них возложена большая ответственность.

Сергей Лавров и Хиллари Клинтон: красная кнопка и PEREGRUZKA

6 марта 2009 года в Женеве встречались глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Правда началась встреча с конфуза. Госсекретарь должна была преподнести Лаврову подарок: красную кнопку, символизирующую перезагрузку российско-американских отношений.

[ + – ] PEREGRUZKA Лаврова и Клинтон

Именно слово "перезагрузка" должно было быть написано под кнопкой. Однако, когда подарок презентовали, оказалось, что кто-то в американской делегации ошибся и под кнопкой появилась надпись на латинице: "PEREGRUZKA". После завершения переговоров американская сторона попросила 15-минутный тайм-аут для поиска достойного объяснения.

Клинтон отметила, что слово "перегрузка" тоже в какой-то степени правильное: "У нас будет перегрузка в плане работы". "Согласен с тем, что груз, которым измеряется наша повестка дня, огромен, но, думаю, ни у Хиллари, ни у меня нет желания избавиться от чего-либо из этого груза", — ответил Лавров.

Клинтон позже отмечала, что переговоры прошли "очень продуктивно". Госсекретарь США заявила о том, что искренне радуется перспективам дальнейшего двустороннего сотрудничества. Речь идет, прежде всего, о совместных планах в области разоружения и нераспространения ядерных вооружений. США и Россия договорились до конца 2009 года достичь соглашения по новому Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-2.

Лавров также не был разочарован. "Я очень доволен состоявшейся встречей", — заявил он позже и сообщил, что обменялся с Хиллари Клинтон "видением приоритетов на ближайшую перспективу".

"Было бы преувеличением сказать, что мы согласились во всем, но мы договорились по всем вопросам работать по-партнерски, честно и открыто", — отметил Лавров.

[ + – ] Хиллари Клинтон и Сергей Лавров в InterContinental

По итогам переговоров в Женеве была также достигнута договоренность о личной встрече президента США Барака Обамы и президента России Дмитрия Медведева в ходе саммита "Группы двадцати", которая прошла 1-2 апреля в Лондоне. Саммит, как известно, состоялся, на нем мировые лидеры и руководители международных организаций обсуждали проблемы связанные с выходом из кризиса, восстановлением мировой экономики и обеспечением ее дальнейшего подъема и роста. По итогам встречи было подписано коммюнике "Глобальный план Восстановления и Реформ".

Примечательно, что четыре года спустя разгорелся скандал с прослушкой телефонов делегатов Лондонского саммита 2009 года. Именно в июне 2013 года экс-агент Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian секретные материалы о деятельности американских спецслужб во время работы саммита G-20. Прослушка осуществлялась в отношении президента России Дмитрия Медведева, а также высокопоставленных лиц делегаций из Турции и ЮАР.

Отель InterContinental и другие политики

В 1967 году в отеле проводилась конференция Pacem in Terris (Мир на Земле), где во время дискуссии о войне во Вьетнаме выступил с речью Мартин Лютер Кинг.

В 1973 году министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Генри Киссинджер встречались здесь для переговоров во время мирной конференции по Ближнему Востоку. Два лидера внешней политики будут выбирать именно InterContinental Genève для встреч в течение следующих пяти лет.

В 1981 году премьер-министр Индии Индира Ганди останавливалась в InterContinental, когда принимала участие в ежегодной ассамблее Всемирной организации здравоохранения.

В 1990-м именно здесь останавливался Нельсон Мандела, тогдашний вице-президент Африканского национального конгресса. Мандела выступал на 77-й Международной конференции труда со своим первым обращением к аудитории Организации Объединенных Наций.

[ + – ] Нельсон Мандела с супругой Винни выходит из InterContinental

Кроме этого, именно в InterContinental в мае 1998 года на неделю останавливался кубинский лидер Фидель Кастро. Он принимал участие в мероприятиях, посвященных 50-летию Всемирной организации здравоохранения.

В марте 2000 года президент США Билл Клинтон встречался здесь со своим сирийским коллегой Хафезом аль-Асадом. Причем это уже была их четвертая встреча. Лидеры стран четыре часа пытались договориться о возобновлении израильско- сирийских переговоров, однако безуспешно.

В сентябре 2003 года генсек ООН Кофи Аннан проводил в этом отеле переговоры с главами МИД страны — постоянных членов Совбеза ООН. Говорили о восстановлении Ирака, а в декабре того же года 39-й президент США Джимми Картер останавливался тут, чтобы принять участие в запуске альтернативного ближневосточного плана.

Также в декабре 2003 года в InterContinental в рамках проходившей в Женеве первой Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества также встречались президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Роберт Кочарян.

В ноябре 2013 года в InterContinental также проходили переговоры по ядерной программе Ирана.

[ + – ] Президент Египта Хосни Мубарак и лидер ОАЭ Шейх Заед в InterContinental

Кроме этого, в люксах женевского InterContinental останавливались Хавьер Перес де Куэльяр – перуанский дипломат и генеральный секретарь ООН с 1982 по 1991 гг., Хосни Мубарак (президент Египта с 1981 по 2011гг.), президент США Джордж Буш-старший.

InterContinental как "звездное убежище" в Женеве

Репутация отеля способствовала тому, что его частенько выбирали в качестве "убежища" не только политики, но и селебрити, которые нуждаются в уединении не меньше. Благо в отеле имеется СПА и бассейн с подогретой водой, у которого можно отдыхать, не боясь любопытных папарацци, ход которым сюда заказан.

Так, Софи Лорен, будучи беременной первенцем, провела здесь семь месяцев в 1968 году и родила Карло Понти-младшего в одной из женевских клиник. Она занимала номер на 18 этаже и здесь писала свою книгу рецептов In Cucina con Amore.

[ + – ] Софи Лорен выходит из InterContinental

В 1988 году Далай-лама именно здесь встречался с государственным деятелем и активистом принцем Садруддином Ага-ханом, который, к слову, является потомком пророка Мухаммеда.

Диана, принцесса Уэльская, жила здесь в 1994 году, когда провела ряд встреч с Международным комитетом Красного Креста.

[ + – ] Принцесса Диана в InterContinental

Также этот отель выбирали во время визита в Женеву теннисист Роджер Федерер, исполнитель Рэй Чарльз, актеры Омар Шариф и Леонардо Ди Каприо, певицы Далида и Тина Тернер.