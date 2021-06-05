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Политика Встреча Байдена и Путина

Отель, где создают историю. Чем известен InterContinental в Женеве, где встретятся Байден и Путин

Дарья Бережная
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InterContinental, отель в Швейцарии
Фото: Коллаж Фокуса

Отель с полувековой историей не раз принимал у себя кинозвезд и политиков, а потому ходят слухи, что InterContinental в Женеве буквально нашпигован подслушивающими устройствами. Фокус выяснил все, что возможно, об этом пятизвездочном отеле, его известных гостях и о встречах на высшем уровне, которые проходили в его стенах.

Середина июня в мировом политическом календаре ознаменуется событием незаурядным. Президенты США и России намерены 16 числа встретиться в Женеве. И это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

Джо Байден, Владимир Путин, отель InterContinental в Женеве
Джо Байден, Владимир Путин и отель InterContinental, где может пройти их встреча
Фото: Коллаж: Фокус

В Кремле уже заявили, что президенты планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

В Белом доме отметили, что 46-й президент США в разговоре с Путиным (которого еще недавно открыто называл убийцей) намерен поднять тему прав человека. "Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве и ясно заявлю, что мы не будем ждать и не позволим нарушать эти права", — заявил Байден, выступая в штате Делавэр на День поминовения.

Других подробностей о том, что будет обсуждаться на предстоящем саммите – нет.

"Нет, отвечают, в гостинице мест!"

Однако грядущее событие вызвало небывалый ажиотаж и в Швейцарии, и по всему миру. В Женеве, которую в 2014-м называли "лучшим городом для жизни в мире", уже начали заканчиваться свободные номера в гостиницах.

Три лучшие гостиницы Женевы: InterContinental, President Wilson и Beau-Rivage, где ранее любили останавливаться политики и проводить встречи на высшем уровне, уже заявили, что мест в них нет. Пока еще есть свободные номера в других гостиницах класса люкс, а вот в отелях попроще мест почти не осталось. Что вполне логично: журналистам обычно не снимают номера с видом на Женевское озеро.

Женевское озеро в Швейцарии
Вид на Женевское озеро
Фото: Robert Stokoe from Pexels

Швейцарские СМИ, а следом за ними и СМИ мировые сообщают, что встреча Байдена и Путина пройдет в отеле InterContinental в Женеве. И это наиболее вероятный выбор, ведь именно здесь в 1985 году встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган, да и вообще, InterContinental может похвастаться внушительным списком "дорогих" VIP гостей, которым здесь обеспечивали конфиденциальность и комфорт.

Фото: geneva.intercontinental.com

Все фото: geneva.intercontinental.com

InterContinental, отель, женева
Отель InterContinental Genève

В Кремле информацию о том, что Байден и Путин встретятся именно в женевском InterContinental, не подтверждают.

"Встреча может пройти в любом отеле или в любом здании. Пока я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Хранят молчание и в самом отеле. Официальный представитель гостевой службы Диана Мунцер заявила, что не располагает информацией о подготовке российско-американской встречи.

Однако российский политолог Станислав Белковский, который и сам был гостем этого отеля в 1994 году, заявил, что InterContinental "хорошо предназначен и предуготовлен для проведения мероприятий и для обеспечения безопасности".

"Он весь нашпигован разного рода прослушивающими и подглядывающими устройствами, и там легко гарантировать безопасность высоких участников по периметру", — рассказал политолог.

Сайт отеля InterContinental Geneva встречает посетителей панорамой Женевского озера и слоганом: A LEGENDARY HOTEL MAKING HISTORY. Легендарный отель, где творится история. Фокус выяснил все, что возможно, об этом пятизвездочном отеле, его известных гостях и о встречах на высшем уровне, которые проходили в его стенах.

Почему InterContinental и чем он хорош

Отель InterContinental Geneva был построен в 1964 году. В 18-этажном отеле 333 номера, 56 люксов, 16 конференц-залов и 2 ресторана. В 2005 году был проведен капитальный ремонт стоимостью в 22 миллиона евро, в ходе которого обновили холл и номера.

InterContinental, отель, женева
Отель InterContinental Genève
InterContinental, женева, отель, где встретятся Байден и Путин
Здесь останавливались 400 глав государств, 4 тысячи министров, послов, политических деятелей и спортсменов

На сайте отеля сказано, что в его архитектуре и дизайне "сочетаются исторический и классический стили модернизма". Фасад имеет навес с колоннами из известняка. Двери из латуни и бамбук у входа "придают ощущение простора". А большой холл украшают "монументальные колонны и величественные лестницы". В ресторане Woods гостей заманивают деревянными столами и панелями, а в Bar des Nations – камином из известняка.

Примечательно, но он расположен не прямо на берегу Женевского озера, как большинство дорогих гостиниц города, а в полутора километрах к западу, в районе Пети-Саконес.

InterContinental, женева, швейцария
Вид на InterContinental и Женевское озеро

Построен отель был стратегически верно. В трех минутах ходьбы расположена штаб-квартира Организации Объединенных Наций и Международный конгресс-центр (CICG).

Из отеля всего восемь минут езды до международного аэропорта Женевы, рядом нет высоких зданий, где мог бы притаиться снайпер — только парки и низкоэтажная застройка, а из окон открывается прекрасный вид на город, озеро и Альпы, в частности, на знаменитую гору Монблан. 

InterContinental, женева, швейцария
Вид из отеля InterContinental

За свою полувековую историю отель принимал весь цвет политической арены. Здесь останавливались 400 глав государств, 4 тысячи министров, послов, политических деятелей и спортсменов.

Также он известен, как любимый отель африканских диктаторов. В 2019 году, когда здесь останавливался президент Камеруна Поль Бийя, под стенами InterContinental прошли массовые акции протеста беженцев из этой страны.

InterContinental, поль бийя, камерун, протесты
Выходцы из Камеруна пикетируют отель InterContinental в Женеве
InterContinental, поль бийя, камерун, протесты
Протесты против приезда президента Камеруна Поля Бийя

Африканцы требовали, чтобы Бийя, которому исполнилось 88 лет, и который является самым пожилым действующим президентом в мире, перестал тратить деньги из бюджета страны и ушел с поста.

Отель InterContinental — арена для политических встреч

Джимми Картер и Хафез Асад: за эмиграцию из СССР и права палестинцев

9 мая 1977 года здесь встречались президент Сирии Хафез Асад и президент США Джимми Картер. Они обсуждали ситуацию в Ливане (так как в 1976 году Сирия ввела войска в Ливан в разгар гражданской войны в этой стране), арабо-израильский конфликт, возобновление работы Женевской мирной конференции по Ближнему Востоку.

InterContinental, джимми картер, хафез асад
Хафез Асад и Джимми Картер на встрече в InterContinental

Картер, заняв Белый дом, собирался активно бороться за разрешение свободной эмиграции из СССР, а также и за права палестинцев.

"Отрицание этих прав представляло собой позицию, не имеющую оправданий в глазах свободного и демократического общества, и я обещал сделать все от меня зависящее, чтобы найти решение", — пылко обещал Картер. Однако израильско-сирийские мирные переговоры зашли в тупик после подписания в 1978-1979 гг. Египтом и Израилем (при посредничестве США) кэмп-дэвидских соглашений об урегулировании египетско-израильских отношений, которые Сирия посчитала сепаратной сделкой.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган: конец гонки ядерных вооружений

19 ноября 1985 года Михаил Горбачев и Рональд Рейган встретились в уютном InterContinental на саммите в Женеве по ядерному разоружению. Однако для встречи тет-а-тет они также выезжали на виллу Fleur dʼEau в Версуа.

InterContinental, михаил горбачев, рональд рейган
Встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве: динозавр и твердолобый большевик

На фото с тех встреч, а их было несколько, президенты выглядят, как старые знакомые, которые присели у камина, чтобы мирно поговорить за бокалом горячительного. Однако встречи прошли не слишком гладко. После окончания переговоров генсек ЦК КПСС назвал американского президента "динозавром", а тот окрестил его "твердолобым большевиком". О чем упоминал сам Горбачев годы спустя. В интервью "Голосу Америки" Горбачев рассказывал, что назвал Рейгана консерватором и динозавром. Тот, в свою очередь высказался об оппоненте как о "твердолобом большевике".

"Вот так закончилась наша первая беседа. Но уже через два дня мы дошли до того, что оказалось возможным принять то заявление, которое мы вместе с ним подписали. Где было сказано, что ядерная война – недопустима, что в ней не может быть победителей. Что наши страны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом. Так что эта встреча дала многое. Многое – для того, чтобы начали меняться отношения. Мир, конечно, это воспринял с большим интересом. Это дало кислород не только нашим странам и отношениям между нашими странами, но и всем международным отношениям", — резюмировал Горбачев.

Но цель была достигнута: хоть их встреча не привела к подписанию официального соглашения о сокращении вооружений, считается, что именно там был сделан первый решающий шаг к завершению "холодной войны". Горбачев и Рейган выпустили совместное заявление о недопустимости вооруженного конфликта между СССР и США, что послужило сигналом к прекращению гонки ядерных вооружений. Стороны решили перейти от открытой конфронтации к компромиссной политике.

InterContinental, михаил горбачев, рональд рейган
Встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве

"Мы рассматривали встречу в Женеве реалистично, без больших ожиданий, но мы надеялись заложить основу для серьезного диалога в будущем", — говорил Горбачев после саммита и беседы с Рейганом. Встреча лидеров было необходимым первым шагом к разрушению барьеров напряженности, существовавшей между двумя странами. Целью Рейгана было убедить Горбачева, что Америка больше всего желает мира. Рейган назвал свой визит на саммит "миссией мира". "Соединенные Штаты и Советский Союз — две величайшие страны на Земле, сверхдержавы. Они единственные, кто может начать третью мировую войну, но также единственные две страны, которые могут принести мир", — говорил американский президент и подчеркивал личное сходство между собой и Горбачевым, говоря о том, что они родились "деревушках в центре своих стран" и сейчас на них возложена большая ответственность.

Сергей Лавров и Хиллари Клинтон: красная кнопка и PEREGRUZKA

6 марта 2009 года в Женеве встречались глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Правда началась встреча с конфуза. Госсекретарь должна была преподнести Лаврову подарок: красную кнопку, символизирующую перезагрузку российско-американских отношений.

PEREGRUZKA Лаврова и Клинтон

Именно слово "перезагрузка" должно было быть написано под кнопкой. Однако, когда подарок презентовали, оказалось, что кто-то в американской делегации ошибся и под кнопкой появилась надпись на латинице: "PEREGRUZKA". После завершения переговоров американская сторона попросила 15-минутный тайм-аут для поиска достойного объяснения.

Клинтон отметила, что слово "перегрузка" тоже в какой-то степени правильное: "У нас будет перегрузка в плане работы". "Согласен с тем, что груз, которым измеряется наша повестка дня, огромен, но, думаю, ни у Хиллари, ни у меня нет желания избавиться от чего-либо из этого груза", — ответил Лавров.

Клинтон позже отмечала, что переговоры прошли "очень продуктивно". Госсекретарь США заявила о том, что искренне радуется перспективам дальнейшего двустороннего сотрудничества. Речь идет, прежде всего, о совместных планах в области разоружения и нераспространения ядерных вооружений. США и Россия договорились до конца 2009 года достичь соглашения по новому Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-2.

Лавров также не был разочарован. "Я очень доволен состоявшейся встречей", — заявил он позже и сообщил, что обменялся с Хиллари Клинтон "видением приоритетов на ближайшую перспективу".

"Было бы преувеличением сказать, что мы согласились во всем, но мы договорились по всем вопросам работать по-партнерски, честно и открыто", — отметил Лавров.

InterContinental, хиллари клинтон, сергей лавров
Хиллари Клинтон и Сергей Лавров в InterContinental

По итогам переговоров в Женеве была также достигнута договоренность о личной встрече президента США Барака Обамы и президента России Дмитрия Медведева в ходе саммита "Группы двадцати", которая прошла 1-2 апреля в Лондоне. Саммит, как известно, состоялся, на нем мировые лидеры и руководители международных организаций обсуждали проблемы связанные с выходом из кризиса, восстановлением мировой экономики и обеспечением ее дальнейшего подъема и роста. По итогам встречи было подписано коммюнике "Глобальный план Восстановления и Реформ".

Примечательно, что четыре года спустя разгорелся скандал с прослушкой телефонов делегатов Лондонского саммита 2009 года. Именно в июне 2013 года экс-агент Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian секретные материалы о деятельности американских спецслужб во время работы саммита G-20. Прослушка осуществлялась в отношении президента России Дмитрия Медведева, а также высокопоставленных лиц делегаций из Турции и ЮАР.

Отель InterContinental и другие политики

  • В 1967 году в отеле проводилась конференция Pacem in Terris (Мир на Земле), где во время дискуссии о войне во Вьетнаме выступил с речью Мартин Лютер Кинг.
  • В 1973 году министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Генри Киссинджер встречались здесь для переговоров во время мирной конференции по Ближнему Востоку. Два лидера внешней политики будут выбирать именно InterContinental Genève для встреч в течение следующих пяти лет.
  • В 1981 году премьер-министр Индии Индира Ганди останавливалась в InterContinental, когда принимала участие в ежегодной ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
  • В 1990-м именно здесь останавливался Нельсон Мандела, тогдашний вице-президент Африканского национального конгресса. Мандела выступал на 77-й Международной конференции труда со своим первым обращением к аудитории Организации Объединенных Наций.
InterContinental, нельсон мандела, винни мандела
Нельсон Мандела с супругой Винни выходит из InterContinental
  • Кроме этого, именно в InterContinental в мае 1998 года на неделю останавливался кубинский лидер Фидель Кастро. Он принимал участие в мероприятиях, посвященных 50-летию Всемирной организации здравоохранения.
  • В марте 2000 года президент США Билл Клинтон встречался здесь со своим сирийским коллегой Хафезом аль-Асадом. Причем это уже была их четвертая встреча. Лидеры стран четыре часа пытались договориться о возобновлении израильско- сирийских переговоров, однако безуспешно.
  • В сентябре 2003 года генсек ООН Кофи Аннан проводил в этом отеле переговоры с главами МИД страны — постоянных членов Совбеза ООН. Говорили о восстановлении Ирака, а в декабре того же года 39-й президент США Джимми Картер останавливался тут, чтобы принять участие в запуске альтернативного ближневосточного плана.
  • Также в декабре 2003 года в InterContinental в рамках проходившей в Женеве первой Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества также встречались президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Роберт Кочарян.
  • В ноябре 2013 года в InterContinental также проходили переговоры по ядерной программе Ирана.
хосни мубарак, шейх заед, InterContinental
Президент Египта Хосни Мубарак и лидер ОАЭ Шейх Заед в InterContinental

Кроме этого, в люксах женевского InterContinental останавливались Хавьер Перес де Куэльяр – перуанский дипломат и генеральный секретарь ООН с 1982 по 1991 гг., Хосни Мубарак (президент Египта с 1981 по 2011гг.), президент США Джордж Буш-старший.

InterContinental как "звездное убежище" в Женеве

Репутация отеля способствовала тому, что его частенько выбирали в качестве "убежища" не только политики, но и селебрити, которые нуждаются в уединении не меньше. Благо в отеле имеется СПА и бассейн с подогретой водой, у которого можно отдыхать, не боясь любопытных папарацци, ход которым сюда заказан.

Так, Софи Лорен, будучи беременной первенцем, провела здесь семь месяцев в 1968 году и родила Карло Понти-младшего в одной из женевских клиник. Она занимала номер на 18 этаже и здесь писала свою книгу рецептов In Cucina con Amore.

InterContinental, софи лорен
Софи Лорен выходит из InterContinental

В 1988 году Далай-лама именно здесь встречался с государственным деятелем и активистом принцем Садруддином Ага-ханом, который, к слову, является потомком пророка Мухаммеда.

Диана, принцесса Уэльская, жила здесь в 1994 году, когда провела ряд встреч с Международным комитетом Красного Креста.

InterContinental, принцесса диана, леди ди
Принцесса Диана в InterContinental

Также этот отель выбирали во время визита в Женеву теннисист Роджер Федерер, исполнитель Рэй Чарльз, актеры Омар Шариф и Леонардо Ди Каприо, певицы Далида и Тина Тернер. 