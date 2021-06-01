Луценко пригласил Подоляка и Ермака на дискуссию в прямом эфире

Накануне советник главы ОП заявил, что Луценко "втянул Украину в самую токсичную историю в отношениях с США".

Экс-генпрокурор Юрий Луценко пригласил главу Офиса президента Андрея Ермака и его советника Михаила Подоляка к себе на передачу, выходящую на "5 канале".

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Поводом для приглашения стало то, что, по мнению Луценко, нынешняя власть в ряде своих международных провалов начала обвинять его. Такими провалами экс-генпрокурор считает то, что "Украина впервые за последние годы не приглашена на саммит НАТО и не получит ПДЧ" и что "американские санкции с "Северного потока" сняты".

"Подоляк заявил, что виноват Луценко, который 3,5 года назад "втянул Украину" в противостояние Трампа и Джулиани с Байденом. Причем, так сильно втянул, что ни новый президент Зеленский, ни два его правительства и два его Генпрокуроры уже два года вытянуть не могут", – написал Луценко.

Он добавил, что "Подоляк призывает меня рассказать все об этой истории". "Чтобы еще раз рассказать" об этой истории Луценко и приглашает Ермака и Подоляка в прямой эфир.

Там же он предлагает поговорить "о широко известных в США стенограммах переговоров Ермака и Джулиани, результатом которых стало возбуждение в 2020 году уголовного производства фактически против кандидата в президенты США Байдена".

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу назвал абсурдным предложение Луценко принять участие в дискуссии. Также он считает, что экс-генпрокурору пора "переходить в юридическую плоскость", чтобы наконец закончить с этой "токсичной историей, начатой им же в 2017 году".

Ранее в США Федеральное бюро расследований провело обыски в доме и офисе бывшего мэра Нью-Йорка и бывшего адвоката экс-президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, изъяв компьютеры, телефоны и электронные носители. Расследование касается связей и деятельности Джулиани в Украине.