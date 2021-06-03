"Ахметов, Пинчук, Коломойский, Яценюк торгуют с Россией на миллиарды долларов, которые идут на Донбасс", - Козак

По словам замглавы руководителя администрации Путина, с Россией продолжают вести торговые отношения множество украинских олигархов

Украинские олигархи, такие как Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк и другие, продолжают торговать с Россией. И «по логике украинских властей, которые преследуют лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, должны также ответить за это перед законом». Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает UBR.

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Он подчеркнул, что официальный Киев "в выборочном порядке применяет санкции к политикам и бизнесменам, которые торгуют с Россией, поскольку сам же из госбюджета выделяет средства на закупку товаров из соседней страны, разрешает приближенным к власти крупным предпринимателям покупать в РФ необходимую продукцию".

"Важно, если говорить о деле Медведчука, что само государство, когда речь идет о ядерном топливе, само государство Украина, которое с 2018 года обозначило Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане — Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — оплачивают продукцию, которая производится в РФ, на 6,7 млрд долл… Ни для кого не секрет, и мы об этом открыто говорим, что за счет этих денег мы оказываем гуманитарную поддержку Донбассу. Если следовать этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Владимировичем Медведчуком", — отметил Козак.

Он напомнил, что, "несмотря на санкции, товарооборот России и Украины составляет около 11 млрд долл. При этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров и услуг на 6,7 млрд долл. Импорт в Россию из Украины составил почти 4 млрд долл".

Напомним, в феврале этого года на фоне дефицита угля Украина снова начала закупать электроэнергию у Российской Федерации. В конце мая регулятор запретил импорт этого ресурса из РФ, однако только до октября, когда начинается холодный сезон.

Также Украина закупает российское ядерное топливо для работы АЭС.

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее — политическая расправа за его принципиальную позицию.