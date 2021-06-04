Эксперт рассказал о шансах закрепиться в политике партии "Украина - наш дом" Бориса Колесникова

Политический проект "Украина – наш дом" имеет шансы получить поддержку активных избирателей и ставит перед собой цели, которые могут обеспечить ей стабильное место в украинской политике. В то же время лидер партии – Борис Колесников – имеет репутацию успешного бизнесмена и чиновника.

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Об этом в блоге для сайта "Обозреватель" рассказал политолог Руслан Бортник.

"Съезд политической партии "Украина – наш дом" в СМИ анонсировался в конце октября — в СМИ появилась информация, что бывший министр инфраструктуры и бывший вице-премьер, отвечавший за проведение Евро-2012, Борис Колесников создает политическую силу. Кое-кто пытался разглядеть в ней вариант "Партии регионов — 2", но знаковые фигуры из ПР и Оппоблока в новой партии не присутствуют… Более того: в политической партии нет людей, напрямую или косвенно связанных с Ринатом Ахметовым — старинным другом Бориса Колесникова. Этот момент показателен: Ахметов скорее всего не причастен к созданию новой политической силы… Анализ показывает: "Украина — наш дом" – это проект Бориса Колесникова, который созрел к самостоятельной политической деятельности", — отметил он.

Эксперт рассказал о членах новой партии, ее идеологии и электоральном поле.

"Бросается в глаза наличие в партии молодых людей, которые, как выразился Колесников, сделали бизнес "от грядки до присутствия на рынке ЕС". География — обширная: Киев, Днепр, Волынь, Винница. Это не очередная "юго-восточная" партия, призванная забирать голоса у ОПЗЖ. Больше всего Колесников и его партия могут заходить на поле "Слуги народа" и забрать тех, кто разочаровался в "партии власти", особенно в "левом крыле". Назвать ее оппозиционной также сложно: Борис Колесников избегает критики Владимира Зеленского и нынешней власти. Ставка — на конструктивные предложения, в стиле "мы знаем, как". Отсюда и идеологическая основа партии: ставка на профессионалов. Расчет прост: последние данные говорят, что около 70% украинцев устали от "новых лиц" и хотят видеть во власти профессионалов", — разъяснил эксперт.

Отдельно политолог в подробностях рассказал о репутации лидера партии – Бориса Колесникова.

"У самого Колесникова — имидж профессионала, создавшего с нуля бизнес, сыгравшего ключевую роль в организации "Евро-2012"… Колесников — это напоминание о "золотом веке", когда росли доходы граждан, а государство было еще социальным. Когда после Второй мировой в Германии возник вопрос лидерства, взоры обратились на "человека из прошлого", одну из далеко не ключевых фигур Веймарской республики Конрада Аденауэра. Хотя сам Колесников хочет стать не столько "украинским Аденауэром", сколько "украинским Эрхартом" — творцом экономического чуда", — пишет он.

Также эксперт проанализировал программу партии "Украина – наш дом" и ее цели.

"То, что предлагает Колесников – кардинальное по своей сути. Он предлагает сломать "становой хребет" бюрократии, радикально сократить количество чиновников, максимально передать полномочия на места (сохранив за центром международные отношения, оборонную политику, инфраструктурные проекты и безопасность). Много внимания уделяется трансформации экономических показателей в социальные (программа партии на 2/3 состоит из социальных программ). При этом всерьез говорит о возможности в 2031 войти в Большую Двадцатку. Получится ли это у Колесникова? Пока есть амбиции и возможности. Все остальное зависит от Колесникова и его команды", — подвел итоги Руслан Бортник.