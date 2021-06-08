Виктор Скаршевский: контролирующие органы не выполняют все необходимые действия для прекращения нелегальной торговли

2 июня заседание Комитета Верховной Рады было проигнорировано руководителями Государственной Фискальной Службы. На этом заседании от них ждали отчет о проделанной работе по вопросам борьбы с нелегальным оборотом табачных изделий. Но вместо отчета руководство ГФС прислало записку о невозможности личного присутствия, ссылаясь на неотложные дела, возникшие именно в этот день. Такое поведение представителей Фискальной службы вызвало негодование представителей комитета, политических и экономических экспертов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Известный эксперт в сфере экономики Виктор Скаршевский озвучил свое мнение по поводу результатов работы ГФС : "И это с учетом того, что Комитетом предоставляется информация о фактах реализации и производства сырья с признаками нарушения, которые необходимо проверить. Несмотря на то, что уже всем и так известны производства, работающие с нарушениями – они годами продолжают работать.

Однако контролирующие органы не выполняют все необходимые действия по прекращению практик нелегальной реализации подакцизной продукции. Более того, руководство Государственной фискальной службы в полном составе проигнорировало заседание налогового Комитета 2 июня, на котором должно было отчитаться о результатах борьбы с нелегальным оборотом табачных изделий. Данный факт косвенно подтверждает, что позитивных результатов в этой сфере не наблюдается".

Ситуация с нелегальным рынком табачных изделий в Украине критическая. Так, по данным исследования TNS Katnar, в 2021 году уровень нелегальной торговли вырос до критической отметки в 12,8% , когда ранее он не превышал 10%.

"Скудный государственный бюджет Украины теряет от нелегального рынка табачной продукции 12 млрд. грн в год" – пишет Виктор Скаршевский.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, во главе с народным депутатом Даниилом Гетманцевым , неоднократно проводил заседания, посвященные теме борьбы с нелегальными оборотами подакцизной продукций в Украине, в частности, рынок топлива и алкоголя, но результаты борьбы ГФС с нелегальными рынками были признаны неудовлетворительными.

Реакция Виктора Скаршевского по этому вопросу не заставила себя долго ждать: "Остается надеяться на новосозданную структуру под названием Бюро экономической безопасности. Запуск работы БЭБ планируется с сентября 2021, к нему перейдут функции ГФС и других силовых органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. А говорить о возможности перехода в новую структуру работников ГФС с такими показателями работы не стоит даже на повестке дня. Победные реляции руководства ГФС абсолютно не соизмеримы с фактической ситуацией на нелегальных рынках. Когда каждый гражданин может без труда купить нелегальную продукцию в интернете или на улице – это абсолютный провал".