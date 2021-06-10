Нацкорпус два года "топил" ЖК "Патриотика на озерах", чтобы зарабатывать на продаже строительного песка, - СМИ

Представители Национального корпуса продолжают вывозить песок с места строительства ЖК "Патриотика на озерах" на столичных Осокорках. Их заработок от перепродажи песка оценивается в сотни тысяч гривен. Об этом говорится в материале "Украинских новостей".

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Песок на Осокорках Центральных был намыт для строительства домов за счет инвесторов и бывшего застройщика — банка "Аркада". Последние годы строительство заморожено, стройплощадки не охраняют. Первые сообщения о том, что активисты Нацкорпуса вывозят песок, стали появляться осенью 2020 года. "Врываются на уже не охраняемую частную территорию и грузовиками вывозят намытый за деньги инвесторов песок. На просьбы инвесторов остановить беспредел и предъявить документы молодые люди не реагируют", — говорится в материале.

К примеру, только в период с 9 по 14 апреля 2021 года, было вывезено 340 грузовиков с песком. Ежедневный оборот вывоза — порядка 3 тыс. тонн. С учетом минимальной рыночной цены 100 грн за тонну песка, ежедневная прибыль — 300 тыс. грн. "Масштабы (воровства — ред.) настолько велики, что посчитать, сколько именно тысяч тонн вывезли, не берется никто. За все время ущерб исчисляется миллионами гривен", — пишут Comments.UA.

Как ранее сообщали СМИ, краденный песок с Осокорков обнаружился на заводе железобетонных конструкций им. Светланы Ковальской. Инвесторы "Аркады" считают, что Нацкорпус сбывает стройматериалы по демпинговым ценам и провели масштабные акции протеста.

Напомним, представители Нацкорпуса протестовали против банка "Аркада" и строительства жилкомплексов с 2018 года. Пока экоактивисты "торпедировали" банк в судах, Нацкорпус осуществлял силовые налеты на стройплощадки. Во время одной из массовых драк они сломали забор, сожгли технику и не пускали к ней пожарные машины, избили охранников и строителей. Было госпитализировано 50 человек, задержано — 10.

По мнению экспертов, ситуация вокруг "Аркады" — типичная рейдерская схема. "Все было сделано так, чтобы застройщик не мог дальше работать… Кто за этим стоит, я не могу комментировать, но догадаться несложно: ищите, кому это выгодно", — говорит аналитик SV Development Сергей Костецкий. Почти два года ситуацию вокруг банка раскачивал Нацкорпус: активисты нагнетали общественное противостояние и раздували в медиа историю о "незаконном строительстве".