Не менее 40% женщин в руководящих органах партии - решение съезда "ЗА МАЙБУТНЄ"

По результатам съезда Женское и Молодежное движения официально стали структурными подразделениями партии «ЗА МАЙБУТНЄ», а также были введены этические нормы и механизмы контроля за их соблюдением. Кроме того, есть видение на следующем съезде принять решение о представительстве женщин в руководящих органах партии — не менее 40%, как и в избирательных списках.

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В субботу, 12 июня, в Буковеле состоялся Всеукраинский съезд партии «ЗА МАЙБУТНЄ» с участием депутатов Верховной Рады и представителей областных организаций со всей Украины. Как рассказал лидер партии Игорь Палица, на съезде были определены приоритетные направления работы на ближайшее время. Это, в частности, борьба за снижение коммунальных тарифов, уменьшение налогового давления на предпринимателей и развитие местных общин.

Также по результатам съезда был принят ряд важных решений, касающихся партийной организации и дисциплины.

Во-первых, Женское движение и Молодежное движение стали структурными подразделениями партии «ЗА МАЙБУТНЄ» — это официально закреплено в уставе. Кроме того, есть видение на следующем съезде партии принять решение о представительстве женщин в руководящих органах партии — их должно быть не менее 40%, как и в избирательных списках.

«Это действительно революционное решение, ведь сегодня в руководящих органах почти всех партий мужчины. Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» — единственная сила, которая дает женщинам реальные возможности влиять на политическую ситуацию в стране», — отметил Игорь Палица.

Кроме того, были утверждены нормы и механизмы контроля за их соблюдением представителями партии.

Напомним партия «ЗА МАЙБУТНЄ», которая была создана в мае 2020 года, по результатам местных выборов 25 октября набрала 11,42% голосов избирателей, получила второе место по количеству избранных председателей территориальных общин и более 4000 депутатов местных советов. В общем от партии были избраны: мэры 3 областных центров, 23 городов, главы 32 поселков и 39 сел. В Верховной Раде партия представлена ​​группой из 22 народных депутатов, избранных в мажоритарных округах.