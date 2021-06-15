На Банковой призывают политиков и СМИ не спекулировать на теме религии

В Администрации Президента призывают отдельных политиков и СМИ не спекулировать на религиозной теме.

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Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии для "Укринформа".

«Прямо сейчас имеем очередной пример создания иной реальности. Или попытки устроить скандал на ровном месте. В данном случае на религиозной тематике. Сегодня в правительственном квартале одновременно проходили два мероприятия. Сначала начался массовый молебен верующих Украинской православной церкви. А чуть позже в другой локации прошла очередная малочисленная «протестная» акция политической партии ОПЗЖ. С традиционным набором страшилок, фейков и ретрансляции мифов чужой пропаганды в их исполнении», — отметил Подоляк.

По его словам, по традиции подобные акции, в том числе, организованы с использованием технологии так называемой прямой покупки участников: «По крайней мере, об этом часто говорят сами участники после подобных акций».

Подоляк подчеркнул, что «Президент Владимир Зеленский в своём хлёстком комментарии жёстко охарактеризовал именно этот наш традиционный постановочный формат — митинг ОПЗЖ. Со всей его искусственностью, поставновочностью и даже платностью участия».

«Безусловно, слова Президента не имели ни малейшего отношения к мероприятию Украинской православной церкви и тем более к чувствам и эмоциям верующих. Это надо чётко и недвусмысленно подчеркнуть. Ни малейших претензий к молебну УПЦ и категорическое неприятие постановочных «жёлтых кепок» ОПЗЖ. А если говорить шире, то пора перестать отдельным политикам и СМИ активно спекулировать на религии. Как минимум это будет этично. Как максимум, это будет профессионально», — подытожил Подоляк.

По данным СМИ, под стенами парламента состоялись две акции протеста — прихожан УПЦ (МП) и ОПЗЖ. Позже Президент Зеленский во время пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Экономика без олигархов» сказал, что «… случайно тысячи бабуль пришли в жёлтых кепочках ОПЖЗ…».