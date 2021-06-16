Харьковский фармацевтический монополист снова прибегает к патентному троллингу и забрасывает суды исками — СМИ

10-11 июня 2021 ООО "Реал-Право" подало в Харьковский окружной административный суд 10 идентичных исков к Государственной таможенной службе Украины.

10-11 июня 2021 ООО «Реал-Право» подало в Харьковский окружной административный суд 10 идентичных исков к Государственной таможенной службе Украины. Об этом сообщает sud.ua.

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Согласно Единому реестру судебных решений, третьим лицом, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора определено ООО «ДИАТ».

На 16 июня 8 из 10 судей отказались рассматривать это дело, вернув материалы истцу, как отмечается в материале. Как сообщает официальный сайт «Судебная власть», ООО "Реал-Право" в представленных исках просит:

- признать незаконными действия Государственной таможенной службы Украины относительно таможенного оформления ООО "ДИАТ" лекарственного средства производства Русан Фарма Лтд. (Индия), а именно: "Фенстуд" (раствор для инъекций, 50 мкг/мл)

- обязать Государственную таможенную службу Украины принять решение об отказе в оформлении ООО "ДИАТ" вышеупомянутого лекарственного средства (регистрационное удостоверение №UA/17919/01/01), а также ряда других препаратов АО "Калцекс" (Латвия), в частности: "Диазепекс" (раствор для инъекций, регистрационное удостоверение №UA/15321/02/01), "Диазепекс" (таблетки, регистрационное удостоверение №UA/15321/01/01), "Фентанил Калцекс" (раствор для инъекций, регистрационное удостоверение №UA/15322/01/01), "Промадол Калцекс" (раствор для инъекций, регистрационное удостоверение №UA/15324/01/01), "Морфин Калцекс" (раствор для инъекций, регистрационное удостоверение № UA/15323/01/01).

По сведениям из открытых источников, компания «Реал-Право» зарегистрирована в городе Харькове по адресу: ул. Матросова, д. 10-А, кв. 17 и специализируется на предоставлении правовых услуг. Основателем компании является некий Роман Викторович Чернуха. Впрочем, среди конечных бенефициаров этого дела — харьковское ООО «Здоровье народа».

Например, тот же Чернуха изменил в апреле 2019 на посту руководителя ООО "Юрпроминвест" (зарегистрированного по тому же адресу на Матросова-10а, что и "Реал-Право", код ЕГРПОУ 38160775) Жоравовича Дмитрия Алексеевича. За два месяца, подавая декларацию на должность начальника управления Северо-Восточного межрегионального территориального управления Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Дмитрий Жоравович показал, что в последнее время он работал в Благотворительном фонде Александра Доровская «Здоровье» (по данным Назка). Последний ( как отмечает «Депо.Харкив», вместе с российским экс-сенатором Александром Шишкиным) является бенефициаром и Беспосередни руководителем фармкорпорации «Здоровье» (в состав которой входит также и ООО «Здоровье народа»). Кстати, именно Жоравович к ноябрю 2017 был главой религиозной общины храма Жен-Мироносиц УПЦ МП в центре Харькова, строительство которого, как пишет «Деловая столица», профинансировал российский бизнесмен А. Шишкин.

Предприятие Доровская и Шишкина, как отмечается в материале, двумя годами ранее абсолютно по аналогичной схеме уже блокировало выход на рынок Украины импортных лекарственных средств, в том числе и сильнодействующих знеболиваюючих фармпрепаратов, назначаемых при лечении коронавирусной болезни COVID-19.

Так, в конце 2017 «Здоровье народа» зарегистрировало за собой патенты на лекарственные средства, аналогичные тем, которые производит и поставляет в Украину латвийское АО «Калцекс»: «Морфин», «Диазепам», «Промедол» и «Фентанил». Далее была применена типичная «схема»: какую харьковский фармацевтический монополист использовал в конкурентной борьбе с Борщаговский химфармзавод (2013-16 гг.), Немецкой компанией Berlin-Chemie (2013-17) и швейцарской Novartis AG (2016-17).

Во всех трех случаях украинские суды признали псевдопатенты «Здоровье народа» на препараты — аналоги недействительными.

Вследствие заявленных харьковским монополистом «прав» на препараты-аналоги продукции АО «Калцекс» они были внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Вследствие этого, поставлена украинскому дистрибьютору «ДИАТ» литовская продукция была заблокирована к ввозу на таможне. Несмотря уже на прямые санкции за злоупотребление правами, которые прописаны в процессуальных кодексах, суды спокойно воспринимают «Здоровье народа» обвиняет их исками к одним и тем же ответчиков с аналогичным предметом спора и по аналогичным основаниям. Так, в Хозяйственный суд Харьковской области тогда было подано 14 (!) Аналогичных исков, в Харьковский окружной административный суд — 11, а в Московский райсуд Харькова — 5.

По словам юристов, «бомбежки» судов искам — один из самых удобных инструментов для того, чтобы обеспечить попадание дела, в конце концов, к «нужному» судье. В юридической среде такая тактика называется «барабаном»: другие иски, попавшие «не туда», затем отзываются.

Как стало известно, ООО "ДИАТ" уже обратилось в правоохранительные органы Харькова, заявив об уголовном нарушения со стороны ООО "Реал-Право" по ст. 206 УК Украины (наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет ). В частности, в представлении в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области говорится о блокировании последнее хозяйственной деятельности ООО "ДИАТ", злоупотребления обществом "Реал-Право" прав интеллектуальной собственности и попытки вмешаться в работу автоматизированной системы документооборота суда в части определения его состава.